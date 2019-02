River lanzó un comunicado sobre el nuevo estadio

Las declaraciones de Rodolfo D'Onofrio sobre la necesidad de River de construir un nuevo estadio generaron revuelo en la vida política del club, por lo que el presidente millonario tuvo que enviar una carta a las agrupaciones para aclarar la situación.

En el escrito, D'Onofrio plantea cuatro puntos a tener en cuenta:

1. Al momento, no hay ningun tipo de deinificón ni decisión en lo que refiere al abordaje del proyecto relacionado con el Estadio.

2. Sí es correcto que nos encontramos en una etapa, aún en curso, de relevamiento, estudio y análisis de las condiciones de las distintas opciones que pudieran existir para pasar a una instancia de decisión respecto de las alternativas disponibles.

river

3. Estimamos que en el transcurso de los próximos meses concluiremos esta etapa y, en virtur de ello, presentaremos todas las alternativas y su respectivo análisis de viabilidad a los socios de River, en pos de encarar recién allí el proceso de decisión.

4. Es importante aclarar que dicho proceso será absolutamente transparente, participativo y conforme al marco normativo que nuestro Estatuto Social plantea.

Primer comunicado de River en relación al nuevo estadio

Días atrás, D'Onofrio había revelado sus charlas con el presidente Mauricio Macri con la intención de conseguir terrenos para construir el nuevo estadio. “Ojalá Macri se saque la camiseta y me venda las tierras”, dijo.

Sin embargo, las repercusiones entre los hinchas no fueron las mejores, y en el primer partido del equipo en el Monumental hubo sectores que cantaron: "Che, D'Onofrio: no rompas las pelotas, la cancha no se vende".