Riquelme recogió el guante y le respondió a Angelici

Juan Román Riquelme se convirtió en el protagonista principal de las elecciones presidenciales de Boca Juniors. Hoy Daniel Angelici disparó fuerte contra él, y “el último diez” le respondió más tarde desde su lugar como candidato a vicepresidente segundo de Jorge Amor Ameal.

El actual presidente dio a entender sin decirlo que, tal como indica la versión que se hizo correr desde el oficialismo, Riquelme recibirá un rédito económico por un cargo que es ad honórem.

“No mire lo que dijo Angelici, pero me lo contaron y me imagine que iba a decir eso. Se manejan siempre igual. Cuando yo no renovaba el contrato, era el quilombo del dólar y el blue, siempre la misma estrategia”, calentó motores en diálogo con TNT Sports.

"Cuando yo estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retire en Argentinos. A mí me lastimaron, pero a mi familia más"

Luego, recordó que fue justamente Angelici quien lo alejó del xeneize y lo obligó a retirarse en Argentinos Juniors.

“Cuando yo estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retirara en Argentinos. ¿Quién fue el que dijo que acá en Boca Riquelme no vuelve más?“, recordó para justificar su decisión.

Juan Román Riquelme: "No tengo dudas de que la gente nos va a apoyar el 8 de diciembre y que nos van a dar ocho años como a los que están hoy. Ojalá que nos den ocho años así vemos si somos capaces de ganar la Copa"

Finalmente, quien se reunió hoy con Ameal y Mario Pergolini, la fórmula del espacio que integra, le advirtió a Angelici que “en la vida todo no se puede comprar”.

“Tengo un poquito de orgullo, un poco me quiero. A mí un poco me lastimaron, pero a mi familia la lastimaron más. Y en la vida todo no se puede comprar”, concluyó Riquelme.