Renunció el secretario de Deportes de la Nación

Mediante el decreto 127/2019 de Secretaría General, desde el Gobierno aceptaron la renuncia de Diógenes de Urquiza Anchorena como secretario de Deportes.

La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, a través de una normativa que cuenta con la firma del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El escrito que oficializa la renuncia.

El ahora ex secretario es amigo del presidente y está vinculado al deporte hace décadas teniendo en cuenta que presidió la Federación Argentina De Padel.

Fue gerente de GGM SA, la compañía que maneja las marcas Pony, Asics y Signia, y que vistió en varias oportunidades a las delegaciones de deportistas argentinos en las diferentes competiciones internacionales.

Hace unos meses, además, recibió muchas críticas al declarar que no estaba de acuerdo con los aportes del Estado: "No puedo entender eso de vamos a pedirle al Estado. Papá, dame plata. No, andá a laburar, ya tenés 21 años".

En este contexto, el deporte argentino quedó sumergido en un profundo debate desde el pasado 30 de enero cuando se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Nacional del Deporte en reemplazo de la Secretaría de Deporte.