Reinaldo Rueda analiza dejar la Selección chilena si continúa la crisis

El entrenador del seleccionado de fútbol Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, podría dejar el cargo a causa de la crisis social que afronta el país y que no le permite trabajar con el equipo ni reanudar la actividad futbolística.

"Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si la material prima, que son los jugadores, no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar aquí se pierde", dijo hoy en conferencia de prensa luego de los jugadores del seleccionado decidiera no jugar un amistoso ante Perú en la próxima fecha FIFA.

Rueda puntualizó que para el partido amistoso con Perú no convocó jugadores de la Liga debido al paro que se registra desde el 18 de octubre pasado, cuando comenzó el estallido social que demanda reformas al Gobierno.

"No los convoco para que el torneo se ponga al día, pero al final no se juegan los partidos. Entonces, ni están para el seleccionado ni para sus clubes y estamos perdiendo todos y estoy perdiendo yo", se lamentó

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile anunció la suspensión de los partidos de los campeonatos nacionales que estaban programados para este fin de semana.

Rueda admitió que siente "tristeza y rabia" con una situación que se torna incierta de cara a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, que comenzarán en marzo próximo.

El amistoso ante Perú es el único que tenía programado Chile en esta fecha FIFA porque el otro encuentro previsto inicialmente, contra Bolivia de local, fue suspendido la semana pasada por las protestas sociales.