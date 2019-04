Quintero reveló escalofriantes detalles de su lesión

El volante colombiano de River Plate Juan Fernando Quintero dijo que afronta "con mucho amor" los plazos de recuperación por la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 17 de marzo por la fecha 23 de la Superliga de Primera División de fútbol.

"En ningún momento, desde que sufrí la lesión, estuve triste. Debía prepararme y sacar fuerzas no sé de qué lugar. Y esta lesión la tomo con mucho amor, consciente de que voy a estar mejor", manifestó Quintero en la nota que será publicada completa el próximo domingo a través de Deportes RCN de Colombia.

Quintero, autor del segundo gol ante Boca en Madrid, lleva a cabo su rehabilitación en Colombia, con autorización del cuerpo técnico y médico de River.

"Sentí algo extraño que nunca había sentido. A los 41 o 42 minutos, me toco la rodilla en una jugada, le digo al médico que sentí una molestia, no sé, algo extraño, aunque me daba para seguir. Cuando llegan los seis minutos del segundo tiempo, hago un cambio de ritmo y se ve va la rodilla, es ahí que pido el cambio. Se me volvió a salir, fueron tres veces en 15 minutos", explicó Juanfer.

A su vez, Quintero publicó hoy en su cuenta oficial de la red social Instagram un video donde exhibió uno de los ejercicios que efectúa en busca del regreso a la actividad, estipulada, aproximadamente, para fines de septiembre.