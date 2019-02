Quintero le contestó a Riquelme

“Quintero va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar que pateó el otro día”. La frase de Juan Román Riquelme post derrota de Boca en la final jugada ante River en Madrid había generado impacto en medio de la alegría -y cargadas- de los hinchas del Millo y el lamento de los Xeneizes. Había sido una opinión muy particular del ex enganche, especialista en la materia, sobre el talentoso colombiano.

Pasadas las semanas, ya en un nuevo año, Quintero hilvanó una serie de buenos goles, demostrando que su zapatazo ante Boca no fue casualidad. Y la frase de Riquelme volvió al centro de escena. Contento por su presente en River, el cafetero se encargó de contestarle a Román en una entrevista con Caracol TV. "El tema de Juan Román... Lo respeto y admiro mucho. No vi la noticia hasta ahorita hasta los goles. Pienso que sale uno a hablar con sentimientos encontrados por el tema de la final", afirmó.

Por otro lado, el 10 no ocultó su alegría por el buen momento que atraviesa en el club de Núñez. "Estoy acá, viviendo el día a día. Estoy muy contento, con mucha intensidad. Es mi casa. Los hinchas me lo hacen saber. En el día y momento, veremos qué pasa", agregó respecto a una posible salida a mitad de año. ¿Qué sucederá? Esa será otra historia.