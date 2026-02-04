¡Qué racha, Boca! Además de Zeballos, otro titular sintió una molestia y se hará estudios

Boca no deja de sumarse dolores de cabeza por cuestiones físicas. Tras el desgarro del Changuito Zeballos, podría confirmarse otra lesión de un jugador clave.

Boca Juniors afronta un 2026 con muchas exigencias, en el que tiene triple competencia y la urgencia de volver a ganar un título importante tras 3 años de sequía. Para colmo, como si no fuera suficiente con todas esta presiones, está sufriendo a sobremanera con las lesiones, las cuales no dejan de azotar al plantel en los últimos meses.

Este miércoles, que comenzó de la peor manera posible con el desgarro de Exequiel Zeballos, parecía repuntar con la presencia de Miguel Merentiel y Edinson Cavani trabajando a la par del resto de los compañeros. Sin embargo, el día no cerraría sin sumarle un nuevo dolor de cabeza a Claudio Úbeda y todo el pueblo xeneize.

Ander Herrera no pudo finalizar los entrenamientos Ander Herrera Ander Herrera encendió las alarmas en Boca. @BocaJrsOficial Es que Ander Herrera, que viene con un gran nivel y se estaba convirtiendo en una pieza clave para el mediocampo, sintió molestias y no pudo finalizar las prácticas. Si bien por ahora no se habla de una lesión concreta, dejó inmediatamente de entrenar por precaución y evitar así una potencial situación de gravedad.

En estos momentos se está evaluando si el español deberá someterse o no a estudios médicos y la idea es que mañana se presente en el predio para evaluarlo. En caso de que la molestia persista, se realizará efectivamente los chequeos correspondientes, para ver si se trata de una simple sobrecarga o si realmente se lastimó.