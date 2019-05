¿Qué pide Maradona para continuar en Dorados?

Diego Armando Maradona llegó hace menos de un año a Dorados de Sinaloa y en este poco tiempo al frente del equipo llegó a disputar dos finales, quedando a las puertas del ascenso a Primera. Sin embargo, su futuro aún es incierto.

Si bien el técnico argentino quiere mantenerse al frente del Gran Pez luego de pasar "dos torneos increíbles, con mucho sufrimiento futbolístico" en los que Dorados consiguió 18 triunfos, 10 empates y 8 derrotas, también sabe que no está en sus manos, sino en las del club decidirlo.

"Si me dicen que no continúo, tan amigos como siempre y me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", aseguró en diálogo con Univisión Deportes.

Por último, con respecto a qué pretende para mantenerse al frente del equipo y lograr el tan ansiado ascenso, dijo: "Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos".