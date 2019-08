El delantero mendocino Franco Di Santo fue presentado hoy como flamante refuerzo del Atlético Mineiro y en charla con los medios reveló que tenía varias ofertas, pero se decidió por el club brasileño gracias a una charla con su colega de River Plate, Lucas Pratto.

"Tengo una amistad de mucho tiempo con Lucas Pratto. Me habló sobre la grandeza del club y de la hinchada que siempre apoya al equipo. Me ayudó a tomar la decisión. Habló bien de esta institución y por el proyecto y la ambición, no lo pensé mucho", comenzó diciendo el delantero de último paso por el Rayo Vallecano.

"Nunca doy una pelota por perdida. Es una de las cosas que Lucas dice que tenemos en común. Luchar hasta el final, cualquiera sea la situación", agregó Di Santo sobre su relación con el Oso.