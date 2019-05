"Que el Liverpool sea favorito no me genera ninguna sensación"

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, afirmó anoche que no le genera "ninguna sensación" que el Liverpool FC sea considerado como el gran favorito para la final de la Liga de Campeones, que ambos equipos se disputarán el próximo 1 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Así, en el programa El Partidazo de la cadena COPE, Pochettino restó importancia a que los 'reds' lleguen como favoritos. "No me genera ninguna sensación. La gente que tiene cierta información sabe que el Liverpool fue finalista el año pasado con el Real Madrid y que esta temporada ha estado hasta el último momento peleando la Premier con el Manchester City", recordó con calma desde Londres.

"Se puede decir que es el favorito también porque ha invertido este pasado verano cuando ha necesitado un portero, cuando ha necesitado un central, cuando ha necesitado un medio... El plan del Liverpool es ganar la 'Champions' y ganar la Premier. El plan del Tottenham a principio de temporada era ver si podíamos hacer la mejor temporada de nuestra historia, pero no había ninguna obligación", añadió al respecto.

"Tenemos talento, pero lo bueno del fútbol es que no depende de un solamente jugador. Porque luego, si la dinámica colectiva no es acorde a lo que se necesita, no siempre vas a ganar", analizó sobre los jugadores que tiene a su cargo. "He dormido poco últimamente. Hemos soñado tanto... que estar viviendo esto es estar viviendo despierto tu sueño", bromeó.

Además, opinó sobre los escalones que el Tottenham lleva subiendo en los últimos cursos. "La demanda de la gente era, sobre todo, la necesidad de mejora. Hay que darle crédito a Daniel Levy, nuestro presidente. Su idea era crear una ciudad deportiva, proveyendo al Tottenham una de las mejores ciudades deportivas del mundo. Pero ahora viene la hora de ganar títulos", avisó.

"Es importante saber lo que piensa nuestro propietario. Yo tengo contrato, pero no es lo mismo con un jugador que con un entrenador o un cuerpo técnico. Todos, los aficionados también, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo para el año que viene. Si el objetivo para el año que viene es ganar la 'Champions', necesito unas herramientas; si no, pues también lo necesito saber", se sinceró.

Por último, al respecto de entrenar algún día al Real Madrid, Pochettino prefirió centrarse en sus retos presentes. "Ahora no tengo ningún objetivo más allá del Tottenham. No me permito soñar a largo plazo; la vida te da tantas sorpresas que te ponen en el hoy", aseguró.