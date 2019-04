🗓️ SEMI-FINALS 🗓️



Tottenham v Ajax

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tuesday 30 April

🇳🇱 Wednesday 8 May



Barcelona v Liverpool

🇪🇸 Wednesday 1 May

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tuesday 7 May#UCL pic.twitter.com/2J0GKMbM8N