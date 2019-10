¿Qué debe hacer Japón para clasificar por primera vez a cuartos?

Los fans de rugby a lo largo de todo Japón tienen una gran pregunta en sus mentes mientras se aproxima el final de la fase de grupos: ¿qué deben hacer los Brave Blossoms para clasificar a los cuartos de final de la Copa Mundial por primera vez?

Como muestra la tabla del grupo, su destino está en sus manos, pero Japón probablemente deberá hacer algo que en ninguno de sus siete partidos anteriores frente al siguiente rival hizo: vencer a Escocia. O al menos empatar.

Gracias al eléctrico try con el tiempo cumplido de Kotaro Matsushima ante Samoa que les dio el punto bonus, Japón puede avanzar de ronda aun perdiendo -suponiendo que pierdan por poco ante los escoceses o anoten cuatro tries, o ambos. Podrían, incluso, ganar el grupo más allá de una derrota, como muestra lo siguiente.

Entonces, volviendo a la gran pregunta: Si tanto Irlanda como Escocia obtienen victorias con punto bonus antes del partido en Yokohama, ¿qué debe hacer Japón para clasificar?

Si gana o empata, clasifica.

Si Escocia saca cuatro puntos más que Japón de ese partido, los locales se quedarán afuera.

Perdiendo, pero sacando ambos puntos bonus, Japón ganaría el Grupo. Terminarían arriba de Irlanda (ambos quedarían con 16 puntos) por haberlos vencido, y tendrían más puntos que Escocia.

Si Japón solamente obtiene un punto bonus, sea por marcar cuatro tries o por perder por una diferencia de siete puntos o menos, calificarían si Escocia gana, pero no con punto bonus por anotar cuatro tries.