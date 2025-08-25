Profundo dolor en San Lorenzo: falleció un jugador de 15 años de las divisiones inferiores

Valentino Gusmán Zanni, juvenil de la octava división de San Lorenzo, perdió la vida este lunes tras luchar por un largo tiempo contra una dura enfermedad.

Este lunes, todo San Lorenzo despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Valentino, jugador de la octava división del club. Las redes oficiales azulgranas comunicaron el trágico desenlace del futbolista que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023.

“Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia”, publicó el Ciclón en sus redes sociales.

La despedida de San Lorenzo a Valentino Guzmán Zanni Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1959985856296390907&partner=&hide_thread=false Profundo dolor en San LorenzoLa familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.… pic.twitter.com/tLpWcuqPji — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 25, 2025 El club de Boedo informó que “está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho.