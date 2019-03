Gastón Ávila, defensor de 17 años por el que Boca pagó este enero 2 millones de dólares por el 60 por ciento del pase, se fue en camilla del partido de Reserva que disputó el Xeneize ante Banfield hoy por la tarde.

Pasada la media hora del partido, el zaguero ex Rosario Central no pudo continuar y precisó de asistencia médica para abandonar el césped de La Bombonera. "Me rompí" habría dicho Ávila mientras era ingresado al vestuario por el cuerpo médico Xeneize.

GASTÓN ÁVILA SE ROMPIÓ LOS LIGAMENTOS CRUZADOS DE LA RODILLA DERECHA#FSRadioSur | El exjugador de Rosario Central llegó al Xeneize en este mercado de pases y sufrió esta grave lesión en el duelo de reserva ante Banfield.



¡Descarga la APP! https://t.co/sdwkOFJLHM pic.twitter.com/LmCKiKOJE7 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 29, 2019

Si bien mañana se le realizarán los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la lesión, los primeros indicios indican que el jugador habría sufrido una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha y la recuperación le ocuparía más de seis meses.