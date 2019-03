Pratto: "Si no está el Kun, qué puedo decir yo"

Lucas Pratto participó este martes de un evento y en un breve diálogo con la prensa habló sobre la actualidad de la Selección Argentina. ¿Por qué nunca más tuvo una oportunidad con la celeste y blanca?

"No hay una explicación, uno siempre quiere estar, hace lo mejor para estar... Es difícil de mi lado decir por qué no estoy", aseguró Pratto en diálogo con TyC Sports y agregó: "Trabajo para tener la posibilidad nuevamente, cuando estuve lo hice bien y es lo que me deja tranquilo".

"Si no está el Kun, qué puede decir yo…", expresó entre risas el delantero de River, quien formó parte del plantel argentino y tuvo buenos rendimientos cuando Edgardo Bauza era el entrenador de la Selección durante las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia.