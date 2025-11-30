Por qué Franco Colapinto largará desde boxes en el Gran Premio de Qatar

A pocas horas del comienzo de la carrea, desde Alpine informaron que Franco Colapinto deberá partir desde el pit lane en Lusail.

Franco Colapinto afronta un fin de semana difícil en el Gran Premio de Qatar. Tras finalizar 20° en la carrera sprint —ganada por Oscar Piastri— y repetir la misma posición en la clasificación, desde Alpine decidieron realizar ajustes profundos en el monoplaza ante la falta de rendimiento mostrada en Lusail.

Cambios en el auto de Franco Colapinto Como consecuencia de estos cambios, el argentino deberá largar desde los boxes, aunque esta decisión no altera la grilla oficial del GP de Qatar, ya que el piloto de Pilar tenía que partir último luego de quedar eliminado en la Q1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1995103137544249754&partner=&hide_thread=false Car #43 Update pic.twitter.com/qfHhglJdOF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 30, 2025 La frustración también se trasladó a su análisis personal. Colapinto reconoció que su propia actuación no estuvo a la altura: “Me fui afuera. Fue una mala qualy, manejé muy mal. Con un poco de bronca porque estaba mejor el auto, pero manejé mal“, admitió con sinceridad después de quedar fuera en la primera tanda clasificatoria.

El argentino profundizó sobre la configuración del auto y remarcó que no encontraron el punto óptimo: “En mi caso lo ablandamos mucho y no va, así que veremos un poco el por qué para tratar de solucionarlo para la clasificación“. El joven piloto finalizó en la última posición tanto en la Sprint como en la qualy, y ahora buscará revertir su fin de semana desde el pit lane.