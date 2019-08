Por primera vez un entrenador recibió una tarjeta amarilla

Steffen Baumgart del club alemán Paderborn solo necesitó un partido y medio como entrenador para inscribir su nombre en la historia de la Bundesliga.

Durante la derrota por 3-1 que le infligió el sábado el Friburgo, Baumgart se convirtió en el primer director técnico que recibe una tarjeta amarilla durante un cotejo correspondiente a la máxima categoría del fútbol en Alemania.

Como protesta por una decisión del árbitro Tobias Welz, Baumgart arrojó indignado su gorra durante el tiempo adicional de la primera parte.

"Queremos estar presentes con emociones y así nos las quitan", comentó el entrenador de 47 años durante una entrevista con Sky. "Poco a poco nos estamos volviendo idiotas. Si desde afuera esperan que nos quedemos tranquilos, entonces recibiré con frecuencia una tarjeta amarilla".

Desde esta temporada, los directores técnicos también pueden ser amonestados. Cuatro tarjetas amarillas acarrean automáticamente la prohibición de dirigir durante un partido.

Friedhelm Funkel del Fortuna Dusseldorf también vio el sábado la tarjeta amarilla por realizar reclamos durante la derrota de 3-1 frente al Bayer Leverkusen.

Si bien al igual que Baumgart consideró que esta advertencia estuvo en consonancia con las reglas, posteriormente se quejó en una entrevista con la emisora ZDF sobre la introducción de estas normativas.

"Si esto sigue así, estoy completamente de acuerdo con el colega Nagelsmann. Entonces será difícil seguir 15 a 20 partidos desde el banquillo", consideró el director técnico Funkel.

El entrenador del Leipzig Julian Nagelsmann fue uno de los primeros protagonistas de la Bundesliga que criticó la introducción de las tarjetas amarillas.

"Creo que ahí hay que apelar a la humanidad y no regular todo con sanciones. No tiene sentido que un entrenador cada cuatro partidos tenga que estar sentado en la tribuna solamente porque demostró tener emociones", argumentó Nagelsmann.

Los críticos de las nuevas reglas para las tarjetas amarillas temen que afecten de manera duradera la relación entre árbitros y entrenadores.

Este fue justamente el mayor problema que experimentó Baumgart el sábado. "Siempre depende de cómo se comunica", afirmó durante la conferencia de prensa posterior al partido.

"Cuando en el entretiempo salgo al césped porque quiero hablar con el referí y la primera frase que me dice es que no puedo pisar el césped, entonces me pregunto de qué se trata todo esto", agregó el entrenador.