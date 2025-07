Por Fernández: la fuerte confesión del presidente de Vélez sobre su llegada a Godoy Cruz

Berlanga y un tuit polémico contra el Mellizo Barros Schelotto. Foto: Vélez Sarsfield Berlanga, presidente de Vélez, reveló el motivo por el que Pol Fernández llegó a Godoy Cruz. Archivo

Luego agregó: “Alguien quería cobrar una comisión por el pase. Pol no lo reconoció. Yo los conozco, también me amenazaron a mí en un audio, dijeron que me iban a ir a buscar a la heladería. En otra oportunidad me habían ofrecido un jugador colombiano y aparecieron cuatro representantes”.