Ponen la lupa sobre los 7 vuelos que precedieron al fatal accidente de Sala

La muerte del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo el pasado mes de enero puso bajo la lupa a las empresas privadas de vuelos chárter.

El organismo que representa a las compañías de vuelos chárter en reino Unido solicitó a los reguladores de la aviación que investiguen la serie de vuelos que precedieron al accidente aéreo en el que murió Sala.

A la Air Charter Association (Baca) le preocupa el cronograma de horario de los vuelos organizados por las personas que están detrás del acuerdo de varios millones de libras para transferir a Sala del equipo Nantes al Cardiff.

Por eso quiere que la Autoridad de Aviación Civil (CAA), que cuenta con una unidad legal, investigue.

Por su parte, los investigadores de accidentes aéreos todavía están analizando por qué el avión Piper Malibu que llevaba a Sala, de 28 años, a Cardiff para su primera sesión de entrenamiento se estrelló en el Canal de la Mancha la noche del 21 de enero.

El avión liviano era pilotado por David Ibbotson, cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

Desde principios de diciembre hasta unos pocos días antes del fatal accidente, varias partes involucradas en el acuerdo de transferencia realizaron una sucesión de viajes entre Reino Unido y Francia.

El agente de fútbol Willie McKay, quien negoció el acuerdo de pase, dijo que él y su familia organizaron y pagaron estos vuelos.

Entre los pasajeros se encontraban el director técnico de Cardiff City, Neil Warnock, el entrenador Kevin Blackwell y el encargado de relaciones con los jugadores, Callum Davies.

Se les unieron en algunos de los vuelos el propio Willie McKay y su hijo Mark, sí como agente del Nantes FC, donde jugaba Emiliano Sala en ese momento.

Emiliano Sala y su agente, Meissa N'Diaye, también realizaron varios vuelos desde mediados de enero en adelante, cuando se intensificaron las negociaciones sobre la transferencia de US$20 millones del futbolista argentino al equipo galés Cardiff.

De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo: Neil Warnock con su asistente Kevin Blackwell; Willie y Mark McKay, Callum, Emiliano Sala, Meissa N'Diaye y Davies.

¿Qué sabemos de estos vuelos?

Una investigación de la BBC en Gales encontró que los vuelos fueron realizados por tres compañías o individuos diferentes.

Todos se registraron en los planes de vuelo como "aviación general" (por lo tanto, fueron vuelos privados, en lugar de vuelos comerciales) y ninguno voló bajo un Certificado de Operador Aéreo (AOC).

Un AOC es una licencia que las compañías chárter obtienen de la CAA, por un costo, y que proporciona una estructura para la forma en que se ejecutan, incluyendo seguridad, operaciones de vuelo, operaciones y mantenimiento en tierra, cumplimiento y capacitación.

Los titulares de AOC van desde pequeñas compañías de vuelos chárter con solo un par de aeronaves, hasta grandes empresas aéreas, como Easyjet y British Airways.

Sin un AOC, BACA dice que existen regulaciones estrictas acerca de cómo una serie de vuelos de este tipo podrían ser operados legalmente.

G-KARE es operado por Flexifly Aircraft Hire, con sede en Surrey, Inglaterra.

El 5 de diciembre, un grupo del equipo Cardiff City, junto a los McKays, fueron trasladados desde Stapleford en Essex a Nantes para ver a Sala jugar para Nantes contra Marsella.

El avión en el que volaron, un monomotor Pilatus PC-12 con el registro G-KARE, es operado por una compañía llamada Flexifly Aircraft Hire Limited, con sede en Surrey y vinculada a un proveedor de cuidados y atención domiciliaria.

La letra G quiere decir que el avión está registrado en Reino Unido, que puede ser contratado por la compañía bajo un acuerdo de arrendamiento sin tripulación (dry-lease arrangement), por el cual los aviones y el piloto se contratan por separado.

El sitio web Flexifly afirma que cualquier piloto que vuele el avión debe tener una licencia de piloto comercial con una habilitación de instrumentos, tener una cantidad mínima de horas de vuelo en ese tipo de aeronave y "ser aprobado por el propietario antes de que se le permita pilotear la aeronave en cuestión".

Los siguientes siete vuelos entre el 8 y el 18 de enero, cuando Sala se sometió a un examen médico y firmó para el Cardiff City, fueron llevados a cabo por Channel Jets.

Como compañía legítima de vuelos chárter con sede en Guernsey, Channel Jets posee un AOC, pero solo los aviones registrados en Guernsey pueden incluirse en este certificado.

El lugar donde desapareció el avión del radar

BBC Gales pudo saber que los dos aviones solían volar con las partes involucradas en el pase del jugador, entre ellas Sala, su agente Meissa N'Diaye, el director técnico del Cardiff City Neil Warnock, el encargado de relaciones del club con los jugadores, Callum Davies; Willie McKay y su hijo Mark en siete ocasiones distintas en enero sin un AOC en ese momento.

Ambos aviones estaban registrados en Estados Unidos, lo que significa que no pueden volar comercialmente en Europa sin el permiso expreso del regulador estadounidense, la Autoridad Federal de Aviación y la CAA.

Los vuelos fueron anotados en los planes de vuelo como no comerciales.

BBC Wales descubrió que ocho días después de que el avión que transportaba a Sala se estrellara, uno de estos aviones fue dado de baja en EE.UU. y se volvió a registrar como un avión con base en Guernsey.

Luego se incluyó en el AOC de la compañía.

Channel Jets se negó a hacer comentarios al respecto más allá de decir que habían "proporcionado todos los detalles a la CAA".

Emiliano Sala llegó al Cardiff procedente del Nantes.

Después de que Sala se había inscrito para jugar en en el Cardiff City, su agente, N'Diaye, fue trasladado a Nantes el 18 de enero por Lord George Porchester, quien vuela su propio avión Piper Malibu con el nombre de la compañía Altaclara.

El hijo del conde de Caernarfon, de Reino Unido, cuya sede familiar se usa como lugar de rodaje de la serie Downton Abbey en la televisión, posee una licencia de piloto privado.

Como el avión está registrado en EE.UU., no puede volar comercialmente en Europa y Lord Porchester solo puede transportar pasajeros en la UE en función del costo compartido, no para obtener dinero.

Lord Porchester le dijo a BBC Gales que llevó a N'Diaye como un "favor" para Willie McKay y que no recibió ningún pago por el vuelo.

"Tengo mi propio avión e hice ese vuelo", dijo. "No hubo ningún acuerdo financiero con nadie, era un vuelo privado". "Me han metido en esto porque le he hecho un favor a alguien", añadió.

Los vuelos:

5 de diciembre de 2018 - Vuelo de Stapleford, en Essex, a Nantes llevando al gerente de Cardiff City, Neil Warnock, el asistente del gerente Kevin Blackwell, Willie McKay y Mark McKay para ver a Emiliano Sala jugar contra Marsella.

6 de diciembre - el grupo regresa de Nantes a Cardiff. Ambos vuelos realizados por el G-KARE, operados por Flexifly Aircraft Hire Ltd con base en Surrey.

8 de enero de 2019 - vuelo de Cardiff a Nantes de Neil Warnock, el encargado de relaciones con jugadores de Cardiff City, Callum Davies, Willie y Mark McKay para reunirse con Sala y su agente. Son llevados de regreso a Cardiff el mismo día en el N531EA, propiedad de Channel Jets con sede en Guernsey.

14 de enero - el agente de Sala, Meissa N'Diaye, viaja en avión desde París a Nantes. N'Diaye y Sala viajan en avión desde Nantes a Cardiff para echar un vistazo al estadio del Cardiff City y regresar a Nantes el mismo día. N'Diaye regresa más tarde a París. Todos los vuelos son realizados por N843TE , propiedad de Channel Jets.

18 de enero - Sala vuela de Nantes a Cardiff para un examen médico y para firmar su contrato con Cardiff City y lo hace con Channel Jets en el N531EA. El agente de Sala, N'Diaye, quien viajó a Cardiff para la firma a través de un vuelo comercial, regresó a París con Lord George Porchester en su propio avión, N14EF.

19 de enero - Sala regresó a Nantes con David Ibbotson en el N264DB para despedirse de sus compañeros de equipo de Nantes y hacer arreglos personales. Ibbotson reserva un hotel para esperar el tramo de vuelta del viaje el 21 de enero y llevar a Sala a Cardiff para su primera sesión de entrenamiento.

21 de enero - el vuelo sale de Nantes a las 19:15 y desaparece del radar aproximadamente una hora después del viaje.

La imagen del avión cuando fue encontrado en el fondo marino.

¿Por qué hay pedidos de una investigación más amplia?

La Air Charter Association (Baca) considera que hay suficientes preguntas sobre la forma en que se realizaron estos vuelos que justifican una investigación por parte de la Autoridad de Aviación Civil.

Mientras que la Rama de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB, por sus siglas en inglés) está investigando el accidente en el que murió Sala y su piloto, es la CAA la que investiga las infracciones de las regulaciones y licencias de aviación, y toma medidas de cumplimiento cuando corresponde.

"Hicimos nuestra investigación sobre estos vuelos, identificamos qué aeronaves eran y las rutas que volaron, e hizo que nos preocupáramos", dijo Dave Edwards, director ejecutivo de Baca.

"Hay suficientes motivos para que exijamos a las autoridades que deben observar esto más de cerca para asegurarnos de que todos mantengan los intereses del transporte público como una prioridad".

Edwards dijo que Baca había expresado su preocupación por los "grises" y los vuelos chárter ilegales a la CAA y la Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea (Easa) durante varios años.

Momento decisivo

Emiliano Sala viajaba en un avión pilotado por David Ibbotson.

La Baca entregó su investigación sobre los vuelos relacionados con el acuerdo del pase de Sala a la CAA.

Edwards cree que la demanda de dichos vuelos no comerciales está impulsada por el costo, ya que las compañías continúan ofreciendo vuelos mientras esquivan el alto costo de los certificados de operadores aéreos y su efecto en los clientes.

"Lo que estamos viendo es un impulso para hacerlo más asequible, más atractivo para las personas", dijo.

Baca cree que esta tragedia podría ser un momento decisivo para la industria de la aviación, ya que sus preocupaciones de larga data sobre la seguridad y la regulación del sector no comercial están a la vanguardia de la agenda.

"Nuestra industria siempre ha tenido esta línea de que sería necesario que una persona famosa muriera en un accidente de avión para que se hable de esto", dice Edwards.

"Es una tragedia, horrible que haya sucedido, pero, lamentablemente, fue más importante para el público que para la industria de la aviación".

Añadió que a Baca le gustaría ver más procesamientos por parte de la CAA para quienes infrinjan las regulaciones de licencia, y sentencias más severas.

Willie McKay, quien reservó y pagó los vuelos en torno al acuerdo de Sala, y el "agente de aviación" David Henderson, quien McKay dice que organizó el vuelo final que se estrelló, fueron contactados para hacer comentarios sobre esta historia, pero no hubo respuesta.

Los seguidores de Sala en Nantes le rindieron múltiples homenajes.

¿Existe un precedente para el enjuiciamiento de quienes incumplan las regulaciones de la aviación?

Sí, y uno reciente.

Un piloto que sobrecargó un avión que se estrelló en el despegue con tres pasajeros dentro fue sentenciado a 3 años y medio de prisión.

Robert Murgatroyd, de Blackpool, en el noroeste de Inglaterra, fue declarado culpable de poner en peligro imprudentemente la seguridad de una aeronave y volar sin un certificado de operador aéreo, licencia apropiada, seguro o manual de vuelo.

El hombre habría cobrado a 3 hombres £500 (unos US$660) a cada uno por llevarlos a observar aves en Escocia en su avión Piper PA28 en septiembre de 2017.

Murgatroyd negó las acusaciones afirmando ser un "héroe" por salvar las vidas de las personas a bordo.

El investigador principal del caso en Manchester, el sargento Lee Westhead, dijo: "No se equivoquen, esto podría haber sido un desastre verdaderamente terrible, todo causado porque un hombre vio la oportunidad de ganar dinero rápidamente".