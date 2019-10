Polémica confesión de Campaña: "El árbitro nos pidió perdón por el penal"

El arquero de Independiente, el uruguayo Martín Campaña, sostuvo que el árbitro del encuentro de esta tarde ante Unión, en Santa Fe, Pablo Echavarría le “pidió perdón” por el penal que le dio al 'Tatengue' por una supuesta falta de Lucas Romero a Gabriel Carabajal.

“El árbitro nos pidió perdón por el penal, pero no es la primera vez, y están jugando con el trabajo de todos nosotros”, fustigó Campaña en conferencia de prensa en el estadio 15 de Abril de la capital santafesina.

#TNTSports | Carabajal sintió el contacto, se dejó caer en el área y Echavarría marcó el punto penal.

¿Coincidís con el árbitro?



Sí, fue penal.

️ No, no hubo falta.#Unión #Independiente pic.twitter.com/69qfpTVjps — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 31, 2019

En ese sentido el entrenador interino Fernando Berón se explayó en la misma sintonía pero fue más cauto en sus declaraciones: “Por códigos no voy a contar lo que me dijo el árbitro, porque puedo llegar a perjudicar a Independiente, pero los dirigentes lo saben, y no es por este partido sino que hace rato que al club le vienen pasando estas cosas”.

Sobre el desarrollo del partido Berón señaló que “pasaron muchas cosas”, y enumeró: “Tuve que poner jugadores en puestos que no son habituales, Silvio (Romero) me pidió el cambio, el 'Perro' (Lucas Romero) y Pablo Pérez estaban con lo justo, y además estuvo la tarjeta roja a (Fabricio) Bustos".

“Es una obviedad que no me gustó como jugamos atrás, pero ellos dieron todo”, concluyó Berón.