Podios argentinos en el WTCR: ganó Guerrieri y Girolami fue tercero

• ¡VICTORIA EN LA RACE 1! Es increíble arrancar el año con pole y triunfo en el #WTCR! Vamoooosss!



• VICTORY IN RACE 1! It’s unbelievable to start the season with pole and win in #WTCR! Come onnnn!#TeamEG #TheTiger 🐯 @FIA_WTCR @hondaracingwtcr @allinklracing pic.twitter.com/rg61jNXrYw