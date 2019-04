Pochi Chávez: "Jamás le gritaría un gol a Boca"

#MáquinaDeportesEnBuenosAires



POCHI CHÁVEZ: "SI LE HAGO UN GOL A BOCA, NO LO FESTEJARÉ"



Cristian Chávez sostuvo que si llega a marcarle un gol a Boca Juniors, no lo festejará. "Sería una falta de respeto, es el club que me dio todo y del cual soy hincha", sostuvo el 'Pochi'. pic.twitter.com/0FPViLplI0