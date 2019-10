Pochettino y la Selección: "Ahora no sería el momento"

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, no contempla dirigir a la selección de su país por el momento porque necesita "la adrenalina de competir cada tres días" aunque reconoció que "Argentina siempre estará en el corazón" aunque en la actualidad no sea lo más indicado en su carrera profesional.

"Tu país siempre está ahí. Argentina siempre va a estar en el corazón, pero también son emociones que a veces no llegan en el momento oportuno. Más allá de que uno tenga ganas, y de que la motivación está ahí, ahora no sería el momento", reconoció Pochettino en declaraciones a la FIFA.

"Hoy me gusta mucho estar en el día a día, estar en el campo con mi cuerpo técnico y mis jugadores, tener partido cada semana o cada tres días. Esa adrenalina que se siente compitiendo seguido me costaría mucho tener que competir una vez cada mes o dos meses, no sé, creo que estoy en un momento de mi carrera y de mi vida que necesito sentir la adrenalina de la competición cada tres días", añadió el argentino.

De hecho, Pochettino dijo estar muy centrado en el Tottenham con el que quiere conseguir un título este curso. Esa es su meta principal. "Hay muchos objetivos y sueños. Ganar un trofeo con Tottenham sería algo increíblemente enorme, un logro enorme para el club. Ese es mi deseo, ganar un trofeo con mi club", admitió.

El técnico de los 'spurs' no se conforma con el subcampeonato europeo del curso pasado. "Fue un año tremendamente espectacular, muy bonito para el proyecto del club. Ha sido un largo camino que se culminó jugando la final de la Champions. Fue un mérito enorme para el club, que se logró gracias al trabajo de mucha gente: jugadores, cuerpo técnicos y muchos más que trabajan alrededor", dijo.

"Estar entre los tres finalistas al premio 'The Best' fue un honor, pero mi figura tan solo es representación de todo el enorme trabajo de mucha otra gente, cuerpo técnico, staff y equipo que hicieron las cosas muy bien", insistió Pochettino.

Además, el preparador argentino fue preguntado por la clave del éxito cuando ocupas un banquillo. "Creo que es un tema de personalidad. Es tu carácter, tu liderazgo, tu carisma, tu energía natural. Creo que el secreto radica ahí, en tu capacidad de empatizar con tus futbolistas. A partir de ahí necesitas ganarte el respecto y el reconocimiento en el juego", comentó.

"Este es un deporte complejo en el que el futbolista necesita que su líder le muestre en todo momento el camino a seguir. Que le transmita esa confianza de que haciendo lo que le dices va a estar cerca del éxito. Porque en definitiva todos buscamos eso: estar seguros para poder desarrollar y aplicar nuestro talento de la mejor manera posible", añadió.