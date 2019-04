Pochettino palpita el choque "más importante" ante el City

El entrenador argentino de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, reconoció que el partido de mañana ante el Manchester City de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones es "el más importante" que deberá afrontar hasta el momento en su carrera como director técnico.

"Como entrenador va a ser mi partido más importante. Estar aquí es un bonus y tener la oportunidad de jugar en los cuartos de la 'Champions', y en estas circunstancias, es un enorme momento para nosotros", confesó Pochettino hoy en la rueda de prensa previa al encuentro.

De todos modos, el santafesino sabe que "será muy duro" conseguir el pasaje para las semifinales por la calidad y momento del rival.

"Manchester City es un muy buen equipo y lo respetamos mucho", apuntó, sin dudar sobre las opciones 'citizens' de ganar el póker de títulos esta temporada.

"En los últimos años está construyendo un equipo para intentar y ganarlo todo. Tiene un muy buen conjunto y uno de los mejores entrenadores del mundo como Pep Guardiola. Si alguien puede lograr ganar los cuatro trofeos de la temporada, ese es el City", añadió.

"Este será el segundo partido en nuestro nuevo estadio y el primero en la Liga de Campeones, así que esperamos que el ambiente sea genial y complicado para nuestro rival", subrayó.

El ex defensor de Newell's Old Boys también solicitó "igualar el deseo de victoria con el rival. Lo que no podemos igualar es cuando hablamos del talento, pero esto va ser once contra once y por eso espero que mi equipo sea mejor que el suyo", comentó el argentino sobre elo conjunto que tiene como goleador a Sergio Agüero, que mañana arrancará entre los suplentes, y a su compatriota Nicolás Otamendi, que será titular.