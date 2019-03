Pochettino expresó su deseo de dirigir en España

Real Madrid está buscando técnico ya que las horas de Santiago Solari están contadas y uno de los nombres que está desde hace tiempo en la lista de candidatos del presidente Florentino Pérez es el de otro argentino: Mauricio Pochettino.

El actual entrenador del Tottenham brindó una entrevista a RTVE en la que expresó su deseo de dirigir alguna vez en España, país en el que ya se desempeñó como jugador.

"Es frustrante y decepcionante que equipos como el PSG o el Real Madrid, con grandes plantillas, no puedan seguir peleando y queden fuera de estas competiciones. Yo a Solari lo conozco como ex compañero mío pero no puedo, lógicamente, hablar sobre él en esta etapa, es mi colega", dijo el ex defensor del Espanyol de Barcelona.

Luego, consultado por la posibilidad de entrenar algún día en España y, por consiguiente en el Real Madrid dada su vinculación constante con el Merengue, el argentino fue claro y confirmó que "lo tomo como algo positivo porque eso quiere decir que hay alguien que ve nuestro trabajo y le gusta y ojalá algún día pueda entrenar en España con un fútbol que guste y que gane. Sería una experiencia más y todo el mundo sabe mi relación especial con España".

