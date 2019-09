Pochettino, en la mira de un gigante de Europa

El entrenador argentino Mauricio Pochettino está "en la mira" de Manchester United de Inglaterra, según indicaron medios españoles e ingleses.

La campaña irregular de Manchester United en el campeonato inglés pone en duda la continuidad del noruego Ole Gunnar Solskjaer, y su colega de Tottenham surge como una posibilidad para reemplazarlo.

Según el portal español As y el sitio inglés Talk Sport, el ex defensor de Newell's Old Boys aparece como candidato luego de cinco años en Tottenham, en donde obtuvo el subcampeonato en la Liga de Campeones de Europa 2018/2019.

La reciente eliminación de Tottenham en la Copa de la Liga de Inglaterra ante Colchester, de la cuarta división del fútbol inglés, abrió un interrogante sobre el deseo de Pochettino para continuar en el club.

Además, el equipo londinense reúne ocho puntos en la liga inglesa y está a diez del líder Liverpool, el mismo que lo superó por 2 a 0 en la final de Champions League.