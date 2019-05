Pochettino, duro: "La forma en que concedimos el gol es inadmisible"

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha lamentado que su equipo haya empezado el partido ante el Ajax "con una falta de energía increíble", lejos del nivel que corresponde a una ida de semifinal de Champions, y ha explicado que la forma en la que concedieron el gol que supuso la derrota inglesa (0-1) es "inadmisible" en un encuentro de esta categoría.

"Cuando buscas una estrategia para darle las herramientas a tu equipo para poder hacer un juego favorable y no muestras esa energía y no encuentras la forma, es un poco frustrante y decepcionante. Fue una decepción empezar un partido de la forma que comenzamos, con una falta de energía increíble, parecía que no estábamos jugando una semifinal", señaló.

En este sentido, incidió en la diferencia de actitud entre ambos conjuntos. "Ellos tenían esa frescura que a nosotros nos faltó. La forma en que concedimos el gol es inadmisible en un partido de 'Champions'; cuando lo analizas y lo ves, da bastante dolor", indicó.

Pochettino también entiende que los aficionados puedan estar decepcionados. "Por las circunstancias, la gente puede dudar de nosotros, pero me encantan los desafíos. Va a ser un desafío tremendo pero estoy calmado porque sé que vamos a ir a competir y la eliminatoria está abierta. Vamos a tener posibilidades seguro, vamos a ver si las podemos aprovechar", señaló.