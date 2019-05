Pochettino: "A corto plazo no veo posible dirigir al Seleccionado"

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Tottenham, de Inglaterra, flamante finalista de la Liga de Campeones de Europa, expresó hoy su alegría por el histórico logro y aseguró que "a corto plazo" no ve "posible" conducir al seleccionado nacional.

"En un futuro puede ser una motivación y es algo que quisiera vivir pero a corto plazo no lo veo posible", manifestó Pochettino en una entrevista con Fox Sports ante la consulta de dirigir al Seleccionado argentino.

El santafesino hizo historia con Tottenham al clasificar por primera vez a la final de la Liga de Campeones de Europa donde enfrentará a Liverpool el sábado 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España.

Ante la inevitable pregunta sobre si lo ilusionaba ser director técnico del seleccionado nacional, el ex mundialista en Corea-Japón 2002 adelantó que no será en el "corto plazo".

"No me planteo volver a Argentina, me fui hace más de 25 años. Me gusta el día a día de entrenar un equipo y todavía soy joven para el desafío diferente que presenta dirigir una selección", explicó el nacido en Murphy hace 47 años.

En esta línea, el ex defensor aclaró que luego de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia nunca recibió un ofrecimiento para asumir el cargo.

Pochettino está en Tottenham en 2014 y todavía tiene cuatro años más de vínculo con el club londinense.

"Tottenham me dio la posibilidad de desarrollar el trabajo que me gusta hacer", resumió "Poche", que es valorado, entre otras cosas, por conducir un proyecto integral que tendrá la posibilidad de coronarlo con el máximo título europeo.

"Diseñamos un proyecto con las posibilidades del club y se creó una forma de trabajar diferente a la de los equipos de mayor visibilidad como Manchester City, United, Chelsea o Arsenal", detalló.

Y ejemplificó: "(Harry) Kane era el cuarto delantero del club cuando llegamos, confiamos en él desde el primer momento y ahora es uno de los mejores del mundo. En esa filosofía hemos crecido".

"Eliminamos a equipos que invirtieron fortunas para reforzarse como Manchester City y eso me da una satisfacción enorme. Nadie en el mundo creía que podríamos jugar una final de Champions", resaltó.

Durante la entrevista, el entrenador también lamentó la ausencia de Lionel Messi en la final y expresó que debe sentir "un dolor enorme" ya que lo calificó como "un ganador nato".

Además, bromeó con su particular relación con Marcelo Bielsa, a quien considera como su "segundo padre", pero con el que casi no tiene relación a pesar de estar en el mismo país.

"Lo que generó Bielsa es increíble, no pasa desapercibida su estadía en Inglaterra. Es una persona especial, se maneja a través de su secretario y es difícil que te llame o te mande un mensaje. Hay padres que no ven a sus hijos", bromeó.