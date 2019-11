Platini, sin filtro: "El VAR es una hermosa m..."

Michel Platini, exfutbolista y expresidente de la UEFA, dio una entrevista para la televisión italiana donde habló sobre la actualidad de fútbol y fue muy crítico con el uso de la tecnología. "Me llevaría media hora explicar por qué no resuelve los problemas, los mueve. Estoy en contra del VAR, creo que es una hermosa mierda", expresó en una nota con RAI 2.

El exjugador francés fue inhabilitado por corrupción, sanción que terminó en octubre. "A los 64 años todavía tengo la oportunidad de hacer una última aventura, pero no me quiero equivocar y tengo que pensarlo", declaró más tarde. "En la FIFA no me querían como presidente porque deseaba defender al fútbol y era el único exjugador que podía convertirse en presidente", concluyó.

Platini, que se convirtió en presidente de la UEFA en 2007, fue suspendido en 2015 y reconoció que no tiene ningún tipo de contacto con Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA.