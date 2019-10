Pese a la derrota con Hindú, Marista clasificó a cuartos del Nacional

A pesar del calor imperante en Carrodilla y a mas a la hora que dió comienzo el encuentro, a las 13:30 horas, Curas y el equipo mas ganador de los últimos 20 años, Hindú o el Elefante de Don Torcuato, jugaron un partido que terminó siendo electrizante y con el score que fue cambiando para ambos bandos.

Primer tiempo del visitante: comenzó mejor la visita que en menos de cinco minutos ya había marcado un try, descontó Marista con un penal de Hernández pero los de Torcuato salieron jugando de sus 25 yardas y luego de varios pasamanos llegaron al try.

Papu Sánchez derribando un jugador de Hindú.

Los locales metieron presión y de contraataque el local encontró espacios y cuando la pelota le llegó al wing Matías Colomer este en gran corrida anotó cinco puntos. Pero enfrente estaba el experimentado equipo porteño que inmediatamente reaccionaba y aprovechaba algún error de los locales y terminaba facturando, además de tener la efectividad de su pateador, el ex puma Santiago Fernández. Se irían al descanso con el tanteador de 22 a 13 en favor de los visitantes.

La figura de Marista, Julián Hernández, de gran tarde ante Hindu.

2do tiempo electrizante: Marista salió decidido a achicar diferencias y apenas comenzado este tiempo su fullback Tati Dora terminando anotando un nuevo try producto de la buena combinación entre sus backs.

Pero el momento de revertir el score iba a llegar y fue a través de su wing, el pumita Julián Hernández que cada vez que tocaba la pelota desbordaba y pasaba a un compañero, pero en esta jugada pasó un par de rivales y se mandó derecho al try. Los tricolores pasaron arriba 27 a 22 por primera vez.

Los locales no estuvieron firmes en las pelotas aéreas y esto provocaba que Hindú terminase marcando, esta vez fue un try penal que lo dejaba nuevamente arriba en el score. Luego Hernández descontó con un penal y quedaron 30 a 29 pero nuevamente los visitantes con el maul y la presión de sus delanteros llegaron otra vez al try para dejar las acciones 36 a 30, pero otra vez descuenta el 10 ( es apertura pero juega de wing) local y quedan a solo tres puntos de diferencia.

Marista pasó a cuartos de final del Nacional de Clubes.

Faltando pocos minutos para el final los visitantes que contaron con el buen manejo de pelota llegaron otra vez al ingoal local y sentenciaron el partido, se pusieron 43 a 33. Sufrieron un amonestado y ahora la esperanza era quedar a menos de siete puntos para obtener el bonus para clasificar.

Para destacar: este equipo de Marista nunca baja los brazos y en un gran cruce de Dora la mete para el tercera línea Gómez que cede a Hernández que con su velocidad llegó para anotar el try del bonus en palomita. Convierte el mismo y final del partido.

Los ausentes: fueron los hermanos Maxi Filizzola- por acumulación de tarjetas amarillas no pudo jugar- y Lucca Filizzola, también en sus forwards por lesión no estuvieron un par de ellos. A pesar de las faltas los que entraron hicieron un gran partido.

Marista quedó primero en su grupo y ahora viajará a Buenos Aires, a Burzaco, para medirse con Pucará por los cuartos de final del Nacional de Clubes.

Marista (40): Llaver, Cornejo, Cardozo, Pérez Caffe, J. Tomba, Gómez, P.Sánchez, J.P. Tomba, I.Suárez Lago, Frugoli, Hernández, D'Angelo, Videla, Colomer y Dora.

Ingresaron: Zabala, Sigre, Soria, González, Villegas, B. Filizzola y Guevara.

Hindú (43): Diviesti, Capurro, Viano, A. Bavaro, Delguy, Damorín, L. Bavaro, Resnick, L. Camacho, S. Fernández, Pulido, Oberlander, Cancelliere, Astarloa y Mateu.

Ingresaron: Leiva, Gattás, Pesente, Escalán Amaya, L. Pulido, Almada y Araujo.

Arbitro: Emilio Traverso

Amonestado: Almada (H)

Cancha: Marista (muy buena)