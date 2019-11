Juan Román Riquelme volvió a sacudir al mundo Boca y lo hizo por duplicado. Primero lo hizo al confirmar que no se hará el partido despedida el 12 de diciembre por diferentes cuestiones, pero principalmente la electoral, y luego confirmó que será parte de la lista que lidera Jorge Amor Ameal para ser vicepresidente segundo.

Esta decisión fue la que más retumbó en el Mundo Boca y luego del mensaje de todos los hinchas llegaron las primera impresiones del mencionado candidato a presidente y de Mario Pergolini, el vicepresidente primero de la lista por la agrupación "Identidad Xeneize".

"Bienvenido Román. Sos Boca y sos fútbol, y es un gran orgullo contar con vos. El 8 de Diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la Identidad Xeneize", expresó Amor Ameal en su cuenta de Twitter, sin dar mayores declaraciones al respecto del tema.

Por otro lado, Pergolini brindó una entrevista en Radio La Red en la que comenzó sus sensaciones al respecto y también sobre la importancia de contar con Juan Román Riquelme en la lista. "Nosotros necesitábamos a alguien fuerte en el fútbol y Román era la persona porque, además, entiende la identidad del club", expresó el empresario.

"Me encontré con un tipo sencillo. Cuando me senté a hablar le dije: 'No podés ser presidente de una. ¿Por qué no aprendemos los dos de Jorge?'. Él entendió que la forma era comprometerse como dirigente", afirmó el conductor y empresario, que también remarcó que si llegan a obtener un triunfo, será tomada como "una derrota del macrismo", y sentenció que hay que alejar la política del club.