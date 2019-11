Pelé habló de su salud: "Es como si Dios me estuviera pidiendo la cuenta"

La leyenda brasileña Pelé brindó una entrevista a La Gazzetta dello Sport, justo cincuenta años después de su famoso gol número mil en el Maracaná contra Vasco da Gama, y el ex jugador, que ha tenido problemas de salud, explicó cuál es su estado actual: "Aunque tengo algunas dolencias, me siento bien, pero es como si Dios me estuviera pidiendo la cuenta".

Por otra parte, habló de su carrera deportiva y confesó que Trapattoni ha sido del defensa más duro al que se ha enfrentado por sus características, dejando caer que los argentinos y los ingleses se pasaban de agresivos en sus entradas: "Trapattoni fue el mejor defensor contra el que he jugado, implacable y correcto. No como los ingleses y los argentinos. Cuántas patadas me dieron".

Finalmente, reconoció que aunque admira a Cristiano Ronaldo y espera que Neymar siga creciendo, si hubiera podido compartir campo con alguna de las estrellas actuales, le hubiera gustado jugar al lado de Leo Messi.