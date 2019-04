Peintre Triomphe y Suggestive Honor debutaron a lo grande

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su cuarto capítulo de la temporada 2019. La reunión contó con excelente clima, buen marco de público y un par de victorias por demás destacadas. El epicentro de la reunión eran dos clásicos para para productos de dos años (los primeros de la temporada) y por ende había mucha expectativa.

La octava carrera del día fue el clásico “General Las Heras”, reservado para “nenas” de dos años. El lote era por demás numeroso para una prueba de esta época del año y el triunfo, sobresaliente por cierto, fue para Suggestive Honor (Suggestive Boy). La debutante llegaba con muchos chimentos a favor por su buen andar en las mañanas de ensayos y ratificó todo eso y mucho más en pista. A pesar de no largar del todo bien (tenía el 1 de gatera) fue ganando terreno de a poco para ingresar en la recta final y dominar con facilidad. Al final se terminó imponiendo por ocho y medio cuerpos a Seeking Candy en el buen tiempo de 1’ 6” 1/5 para once cuadras (uno de los mejores registros de la jornada). Auspicioso debut para una pupila de Jorge Stirpa que promete seguir creciendo. Su entorno habla maravillas sobre sus condiciones y los aficionados ya están esperando que vuelva a salir a pista para dar otro buen espectáculo como el de hoy.

El ligero Kempetai ganó a lo bueno en la cuadrera mejor rentada del día (Foto Gentileza José Maluf).

El turno de los “nenes” fue en la novena contienda de la reunión. Aquí se disputó el Clásico “Tomás Godoy Cruz”, donde el gran favorito era León Diferente. Cuando todo estaba listo para que el candidato (León Diferente) levantara la copa, apareció PeintRre Triomphe (Cima de Triomphe) y pasó de largo para terminar venciéndolo por el pescuezo.

El jockey Cristian López se quedó con la chapa de figura destacada de la jornada (Foto Gentileza José Maluf).

Peintre Triomphe debutaba por todo concepto, pero demostró la guapeza de un caballo grande. En su victoria mucho tuvo que ver el jinete Sergio “Nino” Quinteros, quien gracias a su rigor pudo conducirlo hasta el disco. Vaya una felicitación también para su cuida Rodrigo Agüero y toda la gente linda de la caballeriza El Tatita. El ganador empleó un registro de 1’ 1” 2/5 para 1000 metros.

Sergio Quinteros celebró el gran triunfo de Peintre Triomphe.

KEMPETAI IGUALÓ RÉCORD

KEMPETAI IGUALÓ RÉCORD

En el clásico cuadrero del día el gran ganador fue el zaino Kempetai. El oriundo de San Carlos doblegó por cuatro cuerpos a Velezina en el buen registro de 27” 2/5 para 500 metros, igualando récord. Habrá que seguirlo de cerca a este zaino, que además venía de una serie de victorias en fila en la calle.

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada quedará en poder del jockey Cristian López. El jinete regresó hoy a la actividad oficial luego de haber estado casi dos años sin correr por una decisión personal y terminó llevando al disco al bueno de Témpano Sam en la séptima del programa. Muy buen regreso para un jockey que mientras estuvo en actividad fue ganador de múltiples clásicos y carreras destacadas tanto la provincia como en La Punta.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada quedará en poder del jockey Cristian López. El jinete regresó hoy a la actividad oficial luego de haber estado casi dos años sin correr por una decisión personal y terminó llevando al disco al bueno de Témpano Sam en la séptima del programa. Muy buen regreso para un jockey que mientras estuvo en actividad fue ganador de múltiples clásicos y carreras destacadas tanto la provincia como en La Punta.

A continuación los resultados de la jornada:

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 28 de este mes. Antes de eso habrá carreras el próximo domingo en La Punta (14 de abril).

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “CARNICERO QUAS” - (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VOLVER A VERTE 58 R. Zapata

2° LATERANO 58 R. Bascuñán ½ cpo

3° PASCANAS 58 A. Miranda 1 ½ cpos

U° REY DEL CAMPO 58 R. Becerra ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 11,95.Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

2° OLA Y CHAU 53 G. Tempesti 1 ½ cpos

2da carrera

Premio: “TÉMPANO SAM” – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE MÁS QUIERES 54 D. Ledesma

2° OLA Y CHAU 53 G. Tempesti 1 ½ cpos

3° EMPER MONEY 56 D. Gómez 2 ½ cpos

4° AMIGA LUNA 52 F. Campos 4 ½ cpos

5° EVIDENCE NOW 53 S. Quinteros 1 cpo

6° MUNDANA 57 S. Fernández ¾ cpo

7° QUE VIVA 56 R. Zapata 4 ½ cpos

8° NIPPONIA 53 W. Escudero 1 cpo

U° LA MONDRIAN 56 A. Miranda ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 7,25. Dividendo de la Combinada: $ 9,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,60. Dividendo de la Trifecta: $ 10,95. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Compasivo Cat y National Slew, de 4 años. Cuidador: D. Rivamar. Stud: La Familia Unida (La Pampa). Sport de El Relator / Noticias de Turf.

3° RECIT COIFFEU 58 S. Fernández 1 ½ cpos

3 ra carrera

Premio: “ILUSIONADO” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° INTERLINK 61 L. Escudero

2° PEPE PEREJIL 58 A. Miranda ½ cpo

3° RECIT COIFFEU 58 S. Fernández 1 ½ cpos

U° TRANQUINAL MIX 58 J. Gómez 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,50. Dividendo de la Combinada: $ 18,60. Tiempo: 28” 2/5. Cuidador: G. Correa. Stud: El Tata. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

4° RUBBERY 56 F. Campos 2 ½ cpos

4 ta carrera

Premio: “AYN RAND” – (Categoría Especial) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FULL THROTTLE 60 D. Gómez

2° MONARCA DAN 57 G. Tempesti 7 cpos

3° DANCE JUMP 53 W. Escudero 1 cpo

4° RUBBERY 56 F. Campos 2 ½ cpos

5° MISIL SEATTLE 56 A. Miranda 5 ½ cpos

U° BRIGHT CREST 56 M. Urquiza 1 cpo

No corrieron: (2) FOCAL POINT, (3) OPTIMATE, (5ª) CAT’S AWAY. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 3,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,30. Dividendo de la Trifecta: $ 13,80. Tiempo: 1’ 37” 4/5. Por: Redattore y For Freedom, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

(*) Partió con desventajas.

5 ta carrera

Clasico: “ABRIL” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° KEMPETAI 60 L. Escudero

2° VELEZINA 58 S. Fernández 4 cpos

3° CHICAGO 58 A. Miranda 1 cpo

U° SENTARA (*) 58 R. Zapata 14 cpos

(*) Partió con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,60. Dividendo de la Combinada: $ 11,70. Tiempo: 27” 2/5 (Igualó récord). Cuidador: B Martelli. Stud: Don Anastasio.

6° EQUAL PRI 54 J. Ortíz 1 ½ cpos

6ta carrera

Premio: “BURUNLY” – (Categoría Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FORTY RELÁMPAGO 52 G. Tempesti

2° CATCHER THE WAY 57 S. Fernández 6 cpos

3° BAD AND GLORY 53 W. Escudero ½ cpo

4° MUÑECO BANKER 53 F. Campos 1 cpo

5° BRUNETTI 56 A. Miranda 5 cpos

6° EQUAL PRI 54 J. Ortíz 1 ½ cpos

U° ARROW 56 D. Gómez 13 cpos

No corrieron: (2) CARAVASH. Dividendo del Ganador: $ 3,15. Dividendo de la Combinada: $ 18,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,85. Dividendo de la Trifecta: $ 57. Apuesta Triple: acertada con 34 vales, valor del vale $ 106,62. Tiempo: 1’ 37” 2/5. Por: Forty Fabuloso y Stormy Madrina, de 5 años. Cuidador: S. Perona. Stud. Cinco Estrellas (San Juan). Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

U° BEATOUS 55 R. Bascuñán 5 cpos

7 ma carrera

Premio: “MALVINAS ARGENTINAS” – (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TÉMPANO SAM 60 C. López

2° MARCUS TRAIANUS 58 S. Fernández 3 cpos

3° MANDIGO 52 J. Gómez cbza

4° VALLE EZE 56 D. Gómez 2 ½ cpos

5° CAZCABEL 53 F. Campos 1 cpo

6° LISBON 55 S. Quinteros 8 ½ cpos

U° BEATOUS 55 R. Bascuñán 5 cpos

No corrieron: (4) LAST TEARS. Dividendo del Ganador: $ 2,20. Dividendo de la Combinada: $ 5,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,55. Dividendo de la Trifecta: $ 10. Apuesta Triple: acertada con 1 vale, valor del vale $ 3.625. Tiempo: 1’ 25” 1/5. Por: Alrassaam y Temple Square, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud. Randamon. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8° DAISY FLOWER 56 A. Miranda 4 ½ cpos

8va carrera

Clásico: “GENERAL LAS HERAS” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SUGGETIVE HONOR 57 S. Fernández

2° SEEKING CANDY 56 G. Tempesti 8 ½ cpos

3° WEDDING DUBAI 56 R. Bascuñán 2 cpos

4° POCHETINA 56 W. Escudero 3 cpos

5° BRUJITA LIZARDI 56 J. Gómez 3 ½ cpos

6° TELE DORADA 56 S. Quinteros 3 1/2 cpos

7° LIVENZA 56 R. Zapata 4 cpos

8° DAISY FLOWER 56 A. Miranda 4 ½ cpos

U° SUNNY EQUALLITY 56 D. Ledesma 11 cpos

No corrieron: (8) PONIATOWKA, (10) PEQUEÑA OBI. Dividendo del Ganador: $ 2,90. Dividendo de la Combinada: $ 21,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,45. Dividendo de la Trifecta: $ 35,15. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 3.625. Tiempo: 1’ 6” 1/5. Por: Suggettive Boy y Southern Glory, de 2 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: La Gran Fortuna. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

9na carrera

Clásico: “TOMÁS GODOY CRUZ” – (Cat. Interior) - 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PEINTRE TRIOMPHE 56 S. Quinteros

2° LEÓN DIFERENTE 56 D. Gómez pescuezo

3° AIRE PURO 56 A. Miranda 1 cpo

4° TORONTIÑO 57 S. Fernández ¾ cpo

U° TOMI TREASURE 56 F. Campos 4 ½ cpos

No corrieron: (2) HALO MARS, (7) FAMOSO SCAT. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 43,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,65. Tiempo: 1’ 1” 2/5. Por: Cima The Triomphe y Beauty Célebre, de 2 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: El Tatita.

10 ma carrera

10 ma carrera

Premio: “DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN MALVINAS” – (Extraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LAST PHILLY 58 R. Bascuñán

2º ONE LAST KISS 58 R. Zapata cbza

3º BORN IN CLOUDS 58 S. Fernández 1 cpo

4º TAWANTZA 58 A. Miranda 1 1/2 cpos

5º ROCK IT 58 D. Gómez 3 cpos

Uº CANDY RED 58 W. Escudero 6 cpos

No corrieron: (2) ARCHIDUQUE. Dividendo del Ganador: $ 4,90. Dividendo de la Combinada: $ 14. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,45. Dividendo de la Trifecta: $ 54,40. Tiempo: 29” 1/5. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.