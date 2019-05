Pedrint hizo patria y se lució en un día muy festivo

El zaino Pedrint se convirtió hoy en el gran protagonista de la destacada jornada de carreras disputada en el Hipódromo de Mendoza luego de imponerse en el tradicional Clásico “25 de Mayo”. El hijo de Peer Gynt fue la nota más alta de una reunión que se caracterizó por su destacado balance. El público asistió en buen número a la Catedral y hubo buen volumen de juego, además de victorias de gran factura. Cuando las carreras largas son acompañadas por cuadreras interesantes el éxito de las reuniones del Hipódromo de Mendoza está asegurado. Una vez más esto quedó demostrado. Ojalá la dirigencia termine de comprender que se debe trabajar incansablemente ante cada jornada para lograr este tipo de programaciones.

PEDRINT VOLVIÓ CON TODO

Pedrint ha sido, desde los comienzos de su campaña, un caballo de suma importancia para el turf de Mendoza. Tuvo una etapa de alto rendimiento en el año 2017 y luego de estar “parado” por una lesión regresó a la arena hace un tiempo con el claro objetivo de recuperar su mejor nivel. En el año 2017 el hijo de Peer Gynt había ganado el Clásico “25 de Mayo” en esta pista y hoy, dos años después, volvió a ponerse en carrera para el Santo Patrono Santiago. Esta vez lo hizo venciendo a rivales de gran fuste como Vío Veces y Correme Vos. El primero es nada menos que el ganador de la edición 2019 del Vendimia y hoy “sucumbió” ante la excelente demostración de Pedrint.

El ganador vino alternando entre el primer y el segundo lugar de la prueba junto al zaino Full Throttle. Dominó la prueba antes de ingresar en la recta final y “escapó” hacia el disco para alegría de toda la gente linda del stud El Principiante.

Gran faena del jockey Ángel Miranda en los cueros del ganador, el cual empleó el valioso registro de 2’ 3” para 2000 metros.

LUZ PUNTANO CON CLARIDAD

Luz Puntano se quedó con el Clásico “Sr. Carlos Olmos”, la cuadrera mejor rentada del día. El pupilo de Marcelo Pelayes vino adelante desde el vamos y al final doblegó por uno y medio cuerpos a Don Cacho dejando muy buena impresión.

TORONTIÑO ENTRE LOS PRODUCTOS

El 2 años Torontiño (Cima de Triomphe) fue el ganado del Clásico “Patria” (Productos de dos años sobre 1200 metros). Segunda victoria en el plano oficial para el de la caballeriza Don Pepe, quien ya se perfile como uno de los animales más valiosos de la temporada entre los de la nueva generación. El ganador vino alternando entre el tercero y el cuarto lugar para pasar a comendar faltando 300 metros para el disco y emplear un tiempo de 1’ 13” 2/5 para doce cuadras.

ENÓLOGA SAM EN EL CIERRE

La regular Enóloga Sam fue la gran figura de la última competencia del día en Mendoza. La hija de Alraassam venció de punta a punta a Ethic Paella por varios cuerpos. La pensionista de Ramón Abrales fue guiada a la victoria por Daniel Gómez y dejó muy en claro que es una de las mejores “nenas” de la zona, sobre todo cuando la dejan hacer adelante.

DADO LIGERO MUY FÁCIL

En la segunda cuadrera destacada del día, el gran ganador fue el sureño Dado Ligero. El zaino se impuso por dos y medio cuerpos a El Socio igualando récord para 325 metros (17” 3/5). El ganador contó con la impecable conducción de Lucas Escudero, quien además también estuvo en la silla de Luz Puntano. Gran tarde para uno de los jinetes cuadreros del momento.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedó para el bueno de Ángel Miranda, quien obtuvo un muy póquer de victorias. Arrancó con Behind The Sun, continuó con Hat Salvaje y luego con Torontiño en el Clásico “Patria”, para coronar con Pedrint en la mejor rentada del día . Merecido premio para un gran trabajador de nuestro medio.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 23 de junio. Mientras tanto, el próximo domingo habrá actividad en el Hipódromo La Punta de San Luis.

A continuación el detalle de los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “NOBLE FELIGRÉS” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HECHICERO 58 S. Quinteros

2° CRUZADO 58 A. Miranda ½ cpo

3° ENAMORADO 59 M. Junco ½ cpo

U° PILAR 58 D. Gómez 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 7,40. Dividendo de la Combinada: $ 9,85. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: J. Garrido. Stud: Gauchito Antonio Gil. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “70° ANIV. INAUGURACIÓN HIPÓDROMO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BEHIND THE SUN 56 A. Miranda 2 ½ cpos

2° SAY VAQUERO (*) 56 R. Zapata 2 cpos

3° TELEPEAJE 54 G. Tempesti 1 ½ cpos

4° GEA PRIZE 56 D. Ledesma 1 ½ cpos

5° BRUJO NOV 57 R. Camiletti 1 ½ cpos

6° CARDHU 53 J. Gómez 2 cpos

7° LUFKE 52 F. Campos 1 ½ cpos

U° SKY PLUS 58 D. Gómez s/aprec

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,45. Dividendo de la Combinada: $ 28,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,65. Dividendo de la Trifecta: $ 137,90. Tiempo: 1’ 6” 1/5. Por: E. Dubai y Sra. Luna, de 4 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “STORMY SALE” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HAT SALVAJE 58 A. Miranda

2° MR. VONET 58 E. Sosa 4 cpos

3° PEPE PEREJIL 58 S. Quinteros 2 cpos

4° VERY DIFFICULT 58 J. Gómez 1 ½ cpos

U° LUZ CONVERGENTE 58 A. Morales 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 4,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 95,60. Dividendo de la Trifecta: $ 11,20. Tiempo: 28” 1/5. Cuidador: A. Aguirre. Stud: Los Paisanos. Can didato de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “PEDRINT” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AGUAS TURBIAS 54 G. Tempesti

2° VIRGEN TURCA 55 D. Ledesma 3 cpos

3° GWINETH 56 S. Fernández 2 ½ cpos

4° SEÑORA ENOMARADA 56 R. Zapata 1 ½ cpos

5° LAWAL LEF 53 J. Gómez 2 cpos

6° QUEEN OF DUBAI 53 F. Campos 1 cpo

7° LUNA WINKA 57 A. Miranda cbza

8° LA VIUDA NEGRA 58 L. Caronni ¾ cpo

9° JUANA DE FIESTA 55 R. Camiletti cbza

10° SAILOR MOON 55 S. Calderón 4 cpos

11° REE LUDICA 55 S. Quinteros 2 cpos

12° REINA VENTOSA 55 W. Escudero 5 cpos

13° HIGH POWER 54 J. Ortíz 2 cpos

No corrieron: (7) POSITIVE LOVE, (9) BETISE, (15ª) LUDITA. Dividendo del Ganador: $ 11,45. Dividendo de la Combinada: $ 468,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 266,05. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 2.963,88. Tiempo: 1’ 13” 3/5. Por: Dinamyx y Roman Girl, de 3 años. Cuidador: J. M. Olmos. Stud: El Principiante.

5 ta carrera

Premio: “LAURELIANO” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MUÑECO BANKER 55 D. Ledesma

2° EL DANIEL 56 R. Zapata ¾ cpo

3° HOMEROMAN 56 S. Fernández 2 cpos

4° BRUNETI 55 A. Miranda 1 1/2 cpos

5° EL CARRILERO 53 F. Campos ¾ cpo

6° CHE PISTERO 55 C. González 3/4 cpo

7° RECIT COIFFEU 54 G. Tempesti 3 1/2 cpos

8° ROCK IT 57 S. Quinteros 2 cpos

9° BORN IN CLOUDS 57 J. Gómez 1 ½ cpos

10° JUAN CHARRÚA 57 J. Ortíz 2 ½ cpos

11° NANEGAL 53 E. Gaete 4 cpos

12° LUZ WAIKIMIL 55 W. Escudero 2 cpos

13° EVERY MONTH 57 D. Gómez 5 cpos

U° WAKHAN 56 N. Blasco 1 ½ cpos

No corrieron: (12) RISA SKY. Dividendo del Ganador: $ 10,15. Dividendo de la Combinada: $ 24,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 22,15. Dividendo de la Trifecta: $ 97,50. Tiempo: 1’ 13” 4/5. Por: City Banker e Ibias, de 3 años. Cuidador: J. L. Corvalán. Stud: El Yeye.

6ta carrera

Clásico: “PATRIA” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TORONTIÑO 56 A. Miranda

2° BARBERIANO 56 D. Ledesma 3 cpos

3° EMMA COUNTY 54 G. Tempesti ½ pczo

4° VERSO TOP 56 R. Camiletti 4 ½ cpos

5° RÍO EXPRESIVO 56 R. Zapata ¾ cpo

6° RADISSON BLU 56 D. Gómez 1 ½ cpos

7° INTENCIONADOR 56 S. Fernández 1 cpo

8° HOY ME TOCA 57 L. Caronni 1 ½ cpos

9° PEINTRE TRIOMPHE 56 S. Quinteros 4 cpos

U° MALAIKAN 56 F. Campos ½ cpo

No corrieron: (2) AIRE PURO. Dividendo del Ganador: $ 4,25. Dividendo de la Combinada: $ 279,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 37,85. Dividendo de la Trifecta: $ 663,65. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Cima de Triomphe y Without You, de 2 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Clásico: “CELESTE Y BLANCO” – (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DADO LIGERO 60 L. Escudero

2° EL SOCIO 58 M. Junco 2 ½ cpos

U° TÍO VITO 58 S. Fernández 2 cpos

No corrieron: (2) DON PICHU. Dividendo del Ganador: $ 2,15. Tiempo: 17” 3/5 (Igualó récord). Cuidador: V. Martín. Stud: El Clavelito. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “25 DE MAYO” – (Cat. Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PEDRINT 61 A. Miranda

2° VIO VECES 60.5 L. Caronni 2 ½ cpos

3° CORREME VOS 61 S. Fernández cbza

4° FULL THROTTLE 61 D. Gómez cbza

U° QUE VAIVÉN 60.5 D. Ledesma 1 ½ cpos

No corrieron: (4) CAT’S AWAY, (5) ORPON. Dividendo del Ganador: $ 5,05. Dividendo de la Combinada: $ 19,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 19. Tiempo: 2’ 3”. Por: Peer Gynt y Ramplona, de 5 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante.

9na carrera

Clásico: “Sr. CARLOS OLMOS” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUZ PUNTANO 58 L. Escudero

2° DON CACHO 58 S. Fernández 1 ½ cpos

U° NOBLE FELIGRÉS 58 R. Zapata ½ cpo

No corrieron: (2) DON RAMÓN. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Especial: “CABILDO ABIERTO” – (Cat. Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ENÓLOGA SAM 55 D. Gómez

2° ETHIC PAELLA 56 S. Fernández 6 cpos

3° PUNRA ARENAS 60 G. Tempesti 6 ½ cpos

4° DERROCHONA DE ORO 56 S. Quinteros ¾ cpo

5° INDIA CLÁSICA 55 A. Miranda 6 ½ cpos

U° EUCLIDIANA 56 C. López 6 cpos

No corrieron: (6) ORIENTAL BEAUTY, (7) JUANA DONOSA. Dividendo del Ganador: $ 4,05. Dividendo de la Combinada: $ 12,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,95. Dividendo de la Trifecta: $ 18. Tiempo: 1’ 23” 4/5. Por: Alraassam y Budista Dan, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Los Moros. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.