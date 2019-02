Pavone aseguró dónde quiere retirarse

El experimentado delantero Mariano Pavone, goleador de Estudiantes en la Superliga con cuatro tantos pero suplente para el entrenador Leandro Benítez, ratificó hoy su intención de retirarse en el club, pese al presente deportivo que atraviesa detrás de Lucas Albertengo, centrodelantero titular del "Pincha".

“En el semestre pasado demostré que puedo estar desde el arranque y jugar los noventa minutos pero hoy me toca no estar por una consideración del entrenador y hay que respetarla”, asumió el "Tanque" en diálogo con Télam.

“Más allá de los pergaminos y la historia que tenga uno en el club, hay que seguir entregándose y metiéndole, uno siempre quiere ser titular y aunque hoy no juego de entrada no siento que el ‘Chino’ no me quiera”, enfatizó el goleador, que fue campeón en el club del Apertura 2006.

Al opinar de su futuro, ya que su contrato caduca el próximo 30 de junio, Pavone afirmó: "Siempre mi idea fue retirarme en el club, pero me tengo que sentir útil para el equipo. De lo contrario, no tiene sentido que siga. Nunca fui problemático, ni antes ni ahora”.

“No soy de poner mala cara y entrenar mal. Nunca lo hice ni lo hago ahora. Si tengo un problema lo hablo con el DT. Siempre fui igual, sigo mis principios”, finalizó Pavone.

En cuanto al equipo para visitar el próximo lunes a San Martín de San Juan, Estudiatnes presentará como novedades el debut del chileno Gonzalo Jara en defensa y la vuelta del juvenil mediocampista Matías Pellegrini, tras cumplir una fecha de suspensión.

Los titulares serán Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Jara e Iván Erquiaga; Rodrigo Braña e Iván Gómez; Manuel Castro, Gastón Fernández y Pellegrini; Lucas Albertengo.

El plantel volverá a entrenarse mañana desde las 9 en el Country Club de City Bell y por la tarde viajará hasta Aeroparque para trasladarse hasta la provincia cuyana, donde se presentará el lunes a las 21.10 con arbitraje de Nicolás Lamolina.