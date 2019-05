Pavón habló de su flojo rendimiento y contó cuándo perdió la confianza

Tras la igualdad sin goles ante Argentinos Juniors, por la ida de semifinales de la Copa de la Superliga, el delantero de Boca Cristian Pavón hizo una fuerte autocrítica sobre su flojo rendimiento y admitió que perdió la confianza luego de la final de la Libertadores ante River.

"No me tengo fe para encarar un mano a mano, me falta eso que tenía antes del Mundial. Y creo que eso me pasa porque cuando volví de Rusia me relajé un poco y después ya no pude volver a ser el de antes nunca más", comenzó diciendo el extremo Xeneize en el Diego Armando Maradona.

PAVÓN: "PERDÍ LA CONFIANZA CUANDO ME LESIONÉ EN LA FINAL CON RIVER"#CopaSuperligaxFOX | Kichán sobre sus flojos rendimientos en los últimos tiempos y la ilusión de volver a ser el de la temporada 2017/18. pic.twitter.com/yZB1aw7iN8 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de mayo de 2019

Luego agregó que "me falta confianza, ser el que era yo. Agarraba la pelota y encaraba a cualquiera. Eso lo vuelvo a ganar jugando, intentando de nuevo, metiendo goles… Es solo agarrar confianza y volver a ser lo que era antes". "Puede haber sido que la perdí cuando me lesioné contra River en la final de ida", concluyó el cordobés

Luego, habló sobre el momento de Sebastián Villa, con quien pelea el puesto: "Villa está haciendo un buen trabajo, lo está haciendo muy bien, pero eso es el fútbol, que el que está atrás te moleste para que te sientas mejor. Es falta de confianza y tratar de buscarla de a poco".