Pavón dijo que el tiempo que estuvo parado lo favoreció

Cristian Pavón, el delantero de Boca Juniors que regresó tras una lesión y convirtió un gol en el triunfo 2-0 sobre Banfield, aseguró que el tiempo que estuvo inactivo lo “ayudó a descansar” para acomodar “la cabeza” durante un año en que el equipo del DT Gustavo Alfaro afronta múltiples competencias.

“El parate me ayudó a descansar, acomodar la cabeza en un año exigente”, sostuvo el atacante cordobés, una de las figuras del conjunto xeneize en el éxito ante el 'Taladro'.

"SIEMPRE DÍ TODO DE MÍ PERO TAL VEZ TANTOS PARTIDOS ME COMPLICARON UN POCO"#SuperligaxFOX | Cristian Pavón, en su vuelta luego de la lesión con gol y asistencia.



Pavón regresó esta noche a la titularidad del elenco auriazul, tras superar un desgarro, lesión que se le produjo en el partido con Atlético Tucumán (1-2), jugado en febrero pasado.

“Estoy contento por haber vuelto, pero más porque el equipo ganó y sigue bien”, dijo el ex Talleres de Córdoba.

“Recibí muchas críticas donde se decía que no era el mismo que antes del Mundial (Rusia 2018). Pero no todos sabían lo qué me había pasado. Siempre puse todo de mí. Por ahí por los partidos acumulados me haya dispersado un poco”, se defendió Pavón.