Pavón contó por qué se fue de Boca: "Me sentía aturdido"

El delantero argentino Cristian Pavón recordó lo traumática que fue su salida de Boca Juniors y lo mal que la pasó el último tiempo en el club.

En diálogo con Fox Sports, el futbolista de Los Ángeles Galaxy expresó: "En Boca me sentía aturdido, mi familia sufría mucho. En el último tiempo en Boca no me sentía bien y necesitaba cambiar de aire, por ahí me sentía como con ganas de irme porque no me sentía bien. Me jugó en contra eso y por eso no estaba bien el último tiempo".

En esa misma línea, el extremo agregó: "Decidí venir para acá, a Los Ángeles y volver a ser el que fui. Ojalá ahora se dé el milagro de Boca y que dé vuelta el cruce contra River, yo estuve de ese lado. Boca tiene que ir con todo para dar vuelta la serie contra River".

Para cerrar, Pavón destacó otro aspecto que puso en la balanza para ir al Galaxy: "En Argentina no podía salir, quizás iba a un restaurante o un cumpleaños y la gente vivía pidiendo fotos. No es de malo pero se complica un poco no poder comer con tu familia afuera. Acá en Los Ángeles soy uno más, puedo salir al centro, hacer las compras".