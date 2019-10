Pato Albacete: "En la UAR priorizan el negocio por sobre Los Pumas"

Patricio Albacete, ex segunda línea de Los Pumas, se encuentra en nuestra provincia para dar una clínica de rugby y de paso visitó la redacción de MDZ. Una rica charla con el hoy empresario- tiene varios proyectos comerciales- donde repasamos su carrera, la actuación de Los Pumas en el Mundial, su experiencia como columnista en La Nación y varios temas mas.

- ¿ Que venís hacer a la provincia?

- Vine a Mendoza invitado para dar una clínica de rugby en el club Liceo a las 18 horas para chicos entre 12 y 17 años donde daré una charla de alto rendimiento y valores y una clínica de rugby enfocada en la defensa.

- ¿ Cómo fue la experiencia de escribir una columna en La Nación?

- Fue muy linda, enriquecedora y tratando de dar una mirada objetiva del Mundial y la verdad que fue una decepción la actuación de Los Pumas, esperaba mas por lo que había mostrado en el Super Rugby y competir regularmente con las potencias todos los años.

- ¿ Crees que hubo cierto cansancio físico y mental en los jugadores?

-Me cuesta creer que sea cansancio porque si eso existió quiere decir que se falló en la preparación, uno cuando arranca el año sabe las competencias que tiene que priorizar y se prepara para eso, el descanso para cada jugador, además todos los equipos tienen calendarios largos, en este nivel están todos bien preparados.

- ¿ Te parece que falta ampliar la base de jugadores?

-Creo que hay una buena base de jugadores, se ha crecido en cuanto a las destrezas individuales, pasó que el equipo no fue consistente durante los 80 minutos. Han jugado por momentos bien pero después bajaron mucho el nivel, y en un Mundial es importante imponer tu ritmo, el tema que no haya diferencias entre uno y otro equipo. La defensa fue frágil, me sorprende, en el partido con Francia no aprovechamos que ellos no venían bien.

-¿ Puede ser que hubo algún cortocircuíto entre jugadores y el entrenador?

- Hay rumores cada vez mas fuertes pero solo lo saben los que estuvieron ahí.

¿ Tendría que seguir Mario Ledesma como entrenador de Los Pumas?

- Tiene experiencia , mejoró el line, el scrum, hay cosas positivas, pero tendrá que limar ciertas asperezas.

- ¿ Hubo un retroceso en Los Pumas?

- Si fue un fracaso.

-¿ Hay una exigencia de que tienen que clasificar a cuartos de final?

- En los últimos mundiales anteriores clasificamos y llegamos a semifinales, antes clasificar era considerado histórico. Se dimensionó mucho el Super Rugby y es una competencia con pocas defensas, sin presiones, fijate que la mayoría de los partidos terminan con resultados abultados, en Europa tenes mayores presiones, tenes ascensos y descensos, perdes un partido de local y es una catástrofe.

Hay una tendencia para defender el sistema y decir que el hemisferio norte no es tan bueno y no es así, Los Pumas han perdido con los seleccionados de este hemisferio, estos tienen defensas mas agresivas, juegan mas con el pie, son mas organizados .

¿ Te hubiera gustado jugar el Super Rugby?

- No nunca se me pasó por la cabeza, yo hice mi carrera en Europa, jugué 16 años en Francia, deje de jugar el año pasado y creo que Jaguares o Super Rugby era para los más jóvenes.

¿ Estas entrenando algún equipo de rugby?

- Estoy entrenando en mi club, Manuel Belgrano, lo estoy disfrutando porque lo hago con amigos, queremos formar buenas personas, hay un sentido de pertenencia muy grande.

¿ Te ves como entrenador rentado, full time?

- Yo a mi club no le cobraré nunca, lo hago para dar una mano, si en el futuro se me presenta la oportunidad en el exterior lo evaluaré.

- Volviendo al Mundial, ¿ A qué equipo ves como candidato a ganarlo y quién es la sorpresa del torneo?

- La sorpresa es Japón, tienen mucha dinámica, se lo merecen por lo que mostró en el juego, me gusto la primera ronda de Gales, es muy completo, Sudáfrica es muy fuerte físicamente y Nueva Zelanda tiene jugadores muy buenos.

¿ Que pensás de que en Los Pumas se hayan quedado afuera varios jugadores que lo hacen en Europa?

- En Los Pumas tienen que jugar los mejores, pasa por un tema de negocios, no se está priorizando a Los Pumas y es lamentable, quieren evitar que jugadores representativos se vayan al exterior y por lo tanto varios sponsor se les pueden caer, y no esta bueno, se esta dando mas valor a lo rentable.

-¿ Te ves en algún momento como parte de algún staff de la UAR?

- Me sorprendería mucho que esta dirigencia me invitara, y si lo hicieran incluiría a gente de mi confianza y creo que eso también sería un problema para la UAR, pero en el futuro si cambia esta dirigencia podría ser.

¿ Que partido que jugaste en el seleccionado te queda en la memoria?

- El del partido inaugural con Francia, en el Mundial 2007, como el partido con Escocia en el Mundial de Nueva Zelanda 2011 fueron muy importantes y también con Toulouse tuve varios ya que ganamos campeonatos y fui capitán.

-¿ Te costó tomar la decisión de dejar de jugar?

- No, porque jugué muchos años, participé en mundiales, salí campeón varias veces con mi equipo en Francia, a pesar de algunas lesiones graves me pude recuperar, varias las tuve al final de mi carrera, pero tuve la suerte de vivir una carrera espectacular, tengo muchos amigos, pude pensar mi retiro, hice un máster en mis estudios, pude preparar el post rugby que era muy importante para mí.

- ¿ Te gustaba mas el rugby de hace varios años o este que ves ahora?

- El rugby es el mismo, hoy es mas dinámico, los ataques son mas veloces, los jugadores están mas desarrollados físicamente, esta mas reglamentado, hoy no te podes tirar de cabeza a un ruck, además tenes cámaras por todos lados, no tenes mucho tiempo, hay mas presión, pero hay que saber apreciar las cosas lindas de cada época.

Así expuso su pensamiento el Gran Pato, siempre frontal, derecho y agradecido.