Patalano: "Este equipo es joven y necesita madurar"

Luego de varios minutos el entrenador Javier Patalano salió para explicar lo que fue una nueva y dura derrota de Godoy Cruz. Sin rodeos y apelando a su sinceridad, el DT reconoció el complicado presente futbolístico y anímico del Tomba y además apuntó a que en parte este nivel es por la falta de madurez de un equipo con mucha juventud.

En primer lugar, Patalano analizó la caída 1 a 0 ante Argentinos Juniors: “La realidad es que el equipo no generó un gran volumen de juego, pero en el segundo tiempo en base al empuje y a las ganas de ir en busca del empate tuvo algunas chances, pero hay que ser efectivos”.

“Buscamos ser protagonistas pero el arranque no fue bueno y a los 8 minutos ya estábamos perdiendo”, agregó.

Javier Patalano técnico del Tomba

En cuanto al flojo presente y a la imposibilidad de revertirlo, el técnico fue claro: “Soy sincero y no me pongo el cassette. Es un equipo joven y necesita un proceso de madurez. Lástima que no se puede acompañar con resultados”.

“Tenemos que ser efectivos y tratar de neutralizar las oportunidades del rival. Sabemos que esto es momentáneo y por eso seguimos trabajando por la misma senda”.

Acerca de las lesiones del Morro García y Juan Brunetta, Patalano contó: “Lo de Brunetta es una contractura y lo del Morro hay que esperar pero creo que es algo más que una contractura. Mañana se van a hacer los estudios y ahí tendremos un panorama más claro”.

Por último el DT palpitó lo que será el duelo ante River el próximo miércoles: “Tenemos la obligación de hacer lo mejor en cada partido para ganar. La Copa Argentina es otro objetivo y es muy distinto al campeonato ya que es una eliminatoria. Tenemos que prepararnos de la mejor manera para ir a pelear con nuestras mejores armas. Ya vimos en esta Copa que hubo varias sorpresas”.