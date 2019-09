Patalano disparó contra Delfino tras la derrota del Tomba frente a Racing

El director técnico de Godoy Cruz de Mendoza, Javier Patalano, alegó que su equipo fue perjudicado por "las decisiones del árbitro (Germán Delfino)" en la derrota de anoche ante Racing (1-3), en Avellaneda, por la quinta fecha de la Superliga.

Si bien en el primer gol de la 'Academia', Darío Cvitanich estaba unos centímetros adelantado para el entrenador "lo peor fue el penal inexistente" al propio Cvitanich, mal sancionado porque estimó que “hubo un antes y un después del penal”.

En la jugada referida, al entrar el delantero 'albiceleste' en el área mendocina, el ex jugador de Banfield inventó la falta al buscar con su pierna izquierda el roce con las piernas del caído defensor Joaquín Varela, quien al cierre del partido mantuvo un pequeño altercado con el árbitro, al no responder a un llamado del juez, cuando le quiso ofrecer una explicación por el fallo.

“Fue un partido hasta el 1 a 1 y otro después. No me gusta mucho hablar de las decisiones arbitrales, no dejan de ser decisiones que en este caso nos perjudicaron", sostuvo quien hace una semana debutó con un éxito ante Estudiantes de La Plata (2-1), al reemplazar a Lucas Bernardi.

"No queda otra que seguir metiéndole. Hay que trabajar y tratar de revertir los resultados negativos y convertirlos en algo positivo”, alertó el ex defensor de Los Andes y Argentino de Quilmes.

“Estábamos a la expectativa de aprovechar los espacios que dejaran ellos, pero los dos goles condicionaron el partido. Insisto en que hasta el penal el partido se estaba dando de una manera y después se dio de otra”, recalcó Patalano en sus últimos conceptos.