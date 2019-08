Tras la salida confirmada de Lucas Bernardi, en conferencia de prensa el Tomba presentó a Javier Patalano como el nuevo entrenador del equipo de Primera División.

Patalano, ahora ex entrenador de la Reserva del Expreso, dialogó con la prensa y dejó varios títulos de cara al encuentro del próximo domingo ante Estudiantes.

"En enero asumí en reserva y ese momento tratamos la estimulación

de los chicos. Tras la salida de Lucas Bernardi, recibí el llamado del presidente José Mansur y ya estoy preparando el entrenamiento", manifestó Patalano.

Y agregó: "El paso de la Reserva a Primera no modifica en nada la función del entrenador, sé que ahora los objetivos son otros y todo se evalúa en función de los resultados. En primera son otros los tiempos. En juvenil no anteponemos los resultados, ahora rápidamente tenemos que encontrar el equipo para sumar".

Su futuro como DT de la Primera: "El presidente me pidió ir partido tras partido, tranquilos, no pensamos más allá. No soy de proyectar a largo plazo, tengo que buscar el mejor plantel para enfrentar a Estudiantes".

Patalano estuvo en las divisiones inferiores de Quilmes y Estudiantes de La Plata: "Cuándo me llamaron no dude en venir a Godoy Cruz, es un club serio en las formaciones de los chicos. Agradezco la posibilitad que ahora me están brindando".

El estilo de su juego: "Es prematuro hablar de sistema, me gusta hablar de una manera de juego, lo que si es seguro que se van a encontrar con un equipo intenso, que lastime. Tenemos que hacer lo mas simple posible. Vamos a avanzar para encontrar el equipo. En función al proceso anterior no voy a opinar, hay que dar vuelta la página.

El destino marca que el entrenador de 37 años debutará el próximo domingo a las 11 en el Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha de la Superliga, ante Estudiantes de La Pata, equipo de donde llegó. La Reserva será dirigida por Miguel Nievas, quién era el ayudante de Patalano en dicha división.