"Pase lo que pase, vamos a estar orgullosos"

El DT de Tottenham, el rosarino Mauricio Pochettino, señaló hoy que estarán "orgullosos" del recorrido por el equipo en la Liga de Campeones de Europa "pase lo que pase" mañana, cuando enfrenten a Manchester City en la revancha de cuartos de final.

"Pase lo que pase mañana, vamos a estar orgullosos de nuestro camino en la Liga de Campeones, pero eso no quiere decir que no vayamos a pelear", manifestó Pochettino en una conferencia de prensa la previa al choque en el Etihad Stadium de Manchester.

"Para nosotros, ganarles (1-0) en la ida fue un resultado increíble, pero la eliminatoria sigue abierta", apuntó el ex defensor de Newell's Old Boys, quien no contará con el delantero Harry Kane por una lesión en el tobillo derecho.

Tottenham buscará mañana clasificarse a las semifinales del máximo certamen europeo a nivel de clubes, instancia que no consigue desde el año 1962, cuando fue eliminado por Benfica de Portugal.