La campeona olímpica Paula Pareto perdió hoy con la cubana Vanesa Godinez en las semifinales de la categoría -48 kg. de judo y se retiró por lesión de la lucha por la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La "Peque", de 33 años, debía luchar ante la mexicana Edna Carrillo pero una vieja lesión cervical, que la condicionó desde el inicio de la competencia, forzó la decisión de su salida.

"Decidí bajarme porque no me sentí bien desde la primer lucha. Es una vieja lesión cervical que me provoca sensación de adormecimiento en brazos y piernas", explicó en diálogo con TyC Sports.

"El psicólogo me ayudó a tomar la decisión. En 15 días vuelvo a competir en el Mundial de Japón y es la última oportunidad para sumar puntos de cara a los Juegos Olímpicos (Tokio 2020)", abundó.

Cumplida la actuación en los últimos Juegos Panamericanos de su carrera, la "Peque" quedó con una medalla de cada color en su historial: bronce en Río de Janeiro 2007, oro en Guadalajara 2011 y plata en Toronto 2015.

La argentina, además, fue campeona del mundo en su categoría en Astana (Kazajistán) 2015 y al año siguiente obtuvo la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro 2016, lo que representó el máximo logro deportivo de su carrera.