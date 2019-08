Pareto decidió parar y no competirá más en lo que resta de 2019

Después de alcanzar el séptimo puesto en el Mundial de judo en Tokio, Japón, Paula Pareto tomó la decisión de ponerle un freno a la competencia profesional por lo que resta de 2019 para recuperarse al 100 por ciento de la lesión cervical, lo que la privó de competir por el bronce (tuvo que bajarse) en los Juegos Panamericanos de Lima.

"Ahora llegó el tiempo de parar. Mi idea era competir en dos o tres torneos más este año, pero no es conveniente. Así que apuesto a recuperarme por completo para pensar en 2020. Veremos cuál será el tratamiento más preciso", expresó la Peque en diálogo con el diario Clarín.

Con respecto a lo que pasó en Perú, agregó: "El dolor y el hormigueo en los brazos hizo imposible competir por el bronce. Ese hormigueo era bastante constante y molesto. Y te mata. Cansa sufrir todo el día por lo mismo".

El objetivo número uno de la campeona olímpica en Río 2016 de la categoría -48 kg. es poder defender su cetro en Tokio 2020. "Hay que hacer algo porque, si no, no me recupero más al 100 por ciento para los Juegos Olímpicos. Como médica, sé que la indicación sería operar, pero mientras compita no lo haré", comentó.