Paraguay, rival de Argentina, no pudo con Honduras

El seleccionado de fútbol de Paraguay, rival de la Argentina, empató esta noche 1-1 con su par de Honduras, en amistoso de preparación previo al comienzo de la Copa América Brasil 2019.

En Ciudad del Este, el equipo conducido por el argentino Eduardo Berizzo sacó ventaja con una conquista del ex atacante de Newell's, Oscar Cardozo, mediante un tiro penal (Pt. 15m.).

El conjunto hondureño, que se alista para intervenir en la Copa de Oro que aglutina a los representativos de Centro y Norteamérica, estableció la paridad, con una anotación de Maynor Figueroa (St. 31m.), según registró Tigo Sports.

Paraguay alineó, originalmente, a distintos jugadores que actúan en el medio argentino. Así se desempeñaron desde el comienzo el mediocampista Matías Rojas (Defensa y Justicia) y el atacante Cecilio Domínguez (Independiente). El zaguero Junior Alonso (Boca) estuvo en el banco de los suplentes y no ingresó.

La formación dispuesta por el DT Berizzo incluyó a Alfredo Aguilar; Juan Marcelo Escobar, Fabián Balbuena, Bruno Valdez e Iván Torres (ex Colón de Santa Fe); Celso Ortiz, Rodrigo Rojas (ex River) y Matías Rojas; Oscar Cardozo, Juan Iturbe (ex River) y Cecilio Domínguez.

También ingresaron Federico Santander (ex Tigre), Angel Romero y Hernán Pérez, entre otros.

Paraguay se medirá con la Argentina en Belo Horizonte, el miércoles 19, en partido por la segunda fecha de la zona A del torneo continental.