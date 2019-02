Para Icardi, si no hay capitanía, que no haya nada

La disputa entre Mauro Icardi e Inter parece no tener solución y el delantero tiene una condición inamovible para retornar: "capitán o nada". Según La Gazzetta dello Sport, el delantero no volverá a jugar si no le devuelven la cinta, que ahora está en manos del arquero Samir Handanovič.

El goleador argentino de 26 años -los cumple este martes-, quien no estuvo en las dos últimas convocatorias, espera junto a su esposa y representante Wanda Nara por una nueva propuesta para extender su contrato con el club, que actualmente es hasta 2021.

Sin él en la cancha (en la temporada jugó 28 partidos y gritó 15 goles), el conjunto dirigido por Luciano Spalletti se impuso por 1-0 sobre Rapíd de Viena en la ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League y derrotó a Sampdoria por 2-1 en la Serie A.