Para Fillol, "la Selección tendría que ser River, con Messi"

Ubaldo Matildo Fillol es para muchos, y con argumentos de sobra, el mejor arquero argentino de todos los tiempos. El Pato, con su mítico buzo verde y el número 5 en su espalda, fue el primer arquero de nuestro país en consagrarse campeón mundial, en 1978, y fue una de las figuras clave del equipo de César Menotti.

En una entrevista brindada al diario La Nación habló, entre otros temas, del presente de la Selección argentina y elogió la decisión de Claudio Tapia de designar a Lionel Scaloni como DT.

"Me gustan esa clase de tipos que toman una decisión, que puede ser errónea o no, y la sostienen. Tapia tuvo un gesto patriótico: nos abrió las puertas a los campeones del '78 y del '86, nos puso una oficina en el predio de la AFA, nos dio obra social... Hizo en un año lo que no hizo Grondona en 40", expresó el Pato.

Luego, sobre el puesto de Lionel Scaloni y el trabajo que está haciendo Marcelo Gallardo en River, por el que muchos consideran que debería ser el DT de la Selección, Fillol consideró que "por supuesto que hay un consenso general de que el técnico debería ser Gallardo. Hasta si te parás a la salida de un colegio, cualquier chico te dice que Gallardo debe dirigir a la Selección. Porque a cualquiera de nosotros nos gustaría ver jugar a la Selección como juega River".

El ex arquero de River y Racing agregó que "yo aprendí una cosa en la Selección: tienen que estar los mejores. Si me preguntás a mí, hoy la selección tendría que ser River, con Messi. Hoy, hoy, y tomalo sólo como un gusto de Fillol. El fútbol son momentos. La mejor selección que integré fue la del Mundial de España '82, pero su mejor momento fue en el 81, un años antes, entonces, basándome en eso digo que hoy River es el mejor".

Finalmente, ante la consulta sobre si Messi es el mejor de todos los tiempos, el Pato consideró que "el combo completo de Messi será cuando sea en la selección el que vemos en Barcelona. Le falta ese plus, pero no a nivel títulos, no, no, no me refiero a que gane y sea campeón. No: que descolle en Argentina como en Barcelona; después, podrá ser campeón o no, eso ya no es relevante para mí. La última gran dinastía de los dioses del fútbol está representada en Messi".