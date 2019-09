Para el Peque, Nadal "es como un león en la selva"

Diego Schwartzman jugó anoche un gran partido ante el español Rafael Nadal en los cuartos de final del US Open, con varios puntos memorables, pero no pudo dar el batacazo y cayó en sets corridos por 6-4, 7-5 y 6-2.

El argentino jugó en un gran nivel en todo el torneo y sólo había cedido un set en el camino hacia los cuartos de final, pero se encontró con el número 2 del mundo, quien pese a algunas dificultades nunca se da por vencido.

"No sé cómo lo hacen, pero estos tipos están mejorando continuamente. Lo vi mucho mejor al servicio que en otras ocasiones. Conseguí quebrarle cuatro veces, pero me sentí con menos opciones y mucho más incómodo que en otros partidos contra él", comenzó analizando Schwartzman tras el partido.

Luego, agregó que "ganó mucha confianza con su saque. Yo no saqué tan bien como en el resto de partidos del torneo. Es clave estar bien con ese aspecto para jugar contra él porque te permite ser más agresivo".

Por otra parte, el Peque también ponderó la capacidad de Nadal para sacar a relucir su mejor nivel en momentos críticos. "Es como un león en la selva, el mayor luchador de la historia de este deporte. Sabe cómo jugar los puntos importantes. Si repaso todos nuestros enfrentamientos, me doy cuenta de que en cada uno de los momentos importantes él ha jugado mejor. No sé qué decir ante eso. Gané muchos puntos muy buenos, siento que hice un buen partido, pero en esos momentos clave no me sentí cómodo, me fue imposible aprovechar las oportunidades".

Finalmente, Schwartzman hizo su pronóstico para la semifinal, en la que Nadal enfrentará al italiano Matteo Berrettini: "Creo que Rafa es el favorito. Matteo jugó cinco sets, es su primera vez en semifinales y va a haber muchas cosas nuevas para él".