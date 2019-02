Para Bianco, la derrota "fue un baño de realidad"

Hay partidos donde los análisis son sencillos y la autocrítica debe ser la prioridad. Así sucedió luego del partido entre Gimnasia y Platense que terminó con goleada a favor del Calamar y en el que el Lobo fue ampliamente superado en todos los aspectos del juego.

Por eso tanto José María Bianco como los jugadores, fueron contundentes en su reflexión confesando que el partido fue de lo peor que ha mostrado el Mensana en el Legrotaglie y sin vueltas reconocieron que la visita argumentó con solidez su triunfo.

En zona mixta, el Chaucha Bianco dialogó con la prensa y dejó claro su parecer: “Me sorprendió que no hayamos tenido el rendimiento de otros partidos”, arrancó el DT. Luego agregó: “No se hicieron las cosas que estaban planificadas, el primer gol apenas empieza el partido cambió toda la ecuación y después lo buscamos con ímpetu, corazón, pero no tuvimos opciones”.

“De los partidos de local, este ha sido el que jugamos de manera más incorrecta”.

Sobre las posibilidades que perdió el Lobo con la caída en el parque, Bianco opinó: “Teníamos la chance de llegar al cuarto puesto y la dejamos pasar. Por ahí nos emocionamos por lo que este equipo puede dar pero vino alguien y nos dio un baño de realidad”.

A pesar de la autocrítica el entrenador Blanquinegro expresó su inconformismo por la actuación del árbitro: “¿No lo amonstaron al que hizo el penal? Hubo mucha cosa rara en este partido y que no entiendo. Tengo que creer en la buena fe de la gente, pero me llama la atención que no amonesten al que hizo el penal”.

Patricio Cucchi: “Fue nuestro peor partido”

El goleador y referente de Gimnasia, también admitió la mala producción del equipo ante Platense: “Fue el peor partido nuestro y además ellos jugaron muy bien”.

“Nos faltó todo, jugamos mal. Esto no es un retroceso pero es una lástima porque era muy importante sumar una victoria”.

Por último Cucchi comentó: “Sabíamos que tenían mucho volumen de juego, que tenían buen remate de media distancia y así nos abrieron el partido. Después buscamos por abajo porque por arriba son muy fuertes. Son un buen equipo y nosotros jugamos mal”.